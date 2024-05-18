岳東華雙響炮附帶首支大滿貫　兄弟連2天雙位數安打蹂躪桃猿

▲中信兄弟岳東華生涯首次雙響炮。（圖／中信兄弟提供）

記者簡名杉／綜合報導

中信兄弟今(18)晚持續在主場迎戰樂天桃猿，目前暫時擺脫富邦悍將糾纏，暫居聯盟第二的兄弟，今天打線延續昨役的火燙手感，連兩天敲出雙位數安打，但今天不同的是，全隊共敲出三支全壘打，其中岳東華包辦兩支，不只是生涯首度單場雙響炮，還擊出生涯首發大滿貫，率兄弟以12比1海扁桃猿，收下近期二連勝，穩居聯盟第二，同時賞桃猿近期三連敗。

兄弟打線2局下就展開猛烈攻勢，剛回一軍的陳子豪掃出本季第三轟為兄弟破蛋，接著詹子賢、王政順、岳政華分別以安打、失誤以及四壞球保送擠成滿壘，此時岳東華直接把小白球扛出右外野大牆，轟出兄弟單局第二支全壘打，這支大滿貫也幫助兄弟取得5分領先。

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4局兄弟再有斬獲，單局敲出5支安打的連貫攻勢，打下4分大局，還不到5局已經取得9比0的遙遙領先，而第5局兄弟由岳政華、許基宏、陳俊秀的安打串連，再追加2分，領先突破雙位數，最後岳東華於7局下再補刀，敲出本場比賽第二支全壘打，締造生涯首度單場雙響砲，為兄弟穩穩握住此役勝利。

此役兄弟打線共敲出多達12支安打，先發9棒只有第7、8棒的王政順、林吳晉瑋沒有安打出現，今天從2到6棒都有雙安演出，二棒的岳東華敲出兩支全壘打，打回5分打點，三棒許基宏、四棒陳俊秀、五棒陳子豪也都貢獻2分打點，六棒的詹子賢則有一支二壘安打、1分打點的表現。

不光是打線大爆發，兄弟投手群今天也投的十分出色，先發洋投猛登用90球完投7局，僅被桃猿打線敲出4支安打、送出1次保送，沒有任何失分，還飆出3K，摘下本季第三勝，防禦率降到3.00；而桃猿先發洋投威能帝此役只投4局就被敲出8支安打，失掉9分當中有5分自責分，慘吞本季第二敗。