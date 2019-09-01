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U18世界盃／大聯盟球探聚焦陳柏毓　日、韓記者也關注

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▲U18世界盃，大聯盟球探聚焦陳柏毓。（圖／甘霖廣告提供）

▲U18世界盃，大聯盟球探聚焦陳柏毓。（圖／甘霖廣告提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U18世界盃大聯盟球探齊聚觀察年輕好手，中華隊首戰巴拿馬先發投手陳柏毓繳出好投，日媒《Full Count》指出，有韓國記者在IG上貼出陳柏毓牛棚影片並分析他各種球路速度。

為《The Athletic》撰文的韓國記者Sung Min Kim在30日時特別到中華與巴拿馬之戰賽前牛棚，拍攝陳柏毓的投球影片，當時後方就聚集數名大聯盟球探。

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Sung Min Kim在隔天發布影片並指出，「陳柏毓是2020將獲得與職棒球團簽約的投手中，實力頂尖的新秀，看台上聚集很多大聯盟球探，他的直球89至91英里（約143公里至146公里），滑球78至80英里（約126公里至129公里），變速球71至74英里（約114公里至119公里）。平均以上的控球能力，是先發型投手。」

陳柏毓開幕戰投6局奪4三振，有2保送，僅被敲出3安打失1分，幫助球隊以4比1贏球，投球表現吸引大聯盟球探及日韓記者關注。

此外日本專門撰寫高中棒球新聞的《HB-Nippon》也關注中華隊陣容，由於去年亞青日本隊0比1不敵中華隊，讓日本隊提高警戒心。本屆中華隊實力也不容小覷，不但去年完投勝日本的王彥程也在陣中，當時被日媒稱之為「台灣大谷」的李晨薰也在其中，還提到最快球速153公里的潘文輝有機會對日本登板，打者中則點名加盟海盜隊的鄭宗哲及與中職簽約的岳政華、林瑞鈞、羅暐捷等好手。

▲陳柏毓、余謙。（圖／甘霖廣告提供）

▲陳柏毓。（圖／甘霖廣告提供）

關鍵字： U18世界盃中華隊
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