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中職／鄭鎧文久違開轟　轉換心態「快樂打棒球」

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▲統一獅鄭鎧文。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅鄭鎧文。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

統一獅重砲手鄭鎧文30日對戰Lamigo桃猿，敲出下半季歸隊後的首發全壘打，且是支重傷害的3分砲。談到打擊近況，鄭鎧文自認尚未調整到位，只能算是「普通」，對於揮空率過高的老毛病，他說：「還是希望自己不要想太多，不要因為一次不好，便一直有負面的想法。」

昨役久違開轟，鄭鎧文指出，自己當下只是不想被三振，「只是想盡辦法碰到球，剛好對方失投，自己有掌握住機會。」

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鄭鎧文2016年新人球季曾一口氣敲出24發全壘打，打破前時報鷹廖敏雄保持的新人最多轟紀錄，但接下來表現起伏不定，在一二軍間上上下下。

對於自己的三振率偏高，鄭鎧文先是苦笑稱，「可能要吃一些補眼睛的。」隨後坦言，自己在打擊時容易想太多，這次上到一軍後，希望能夠懷有「快樂打棒球」的想法，面對每一場比賽。

總教練劉育辰過往擔任打擊教練時，也花很多時間幫助鄭鎧文調整，他直言，「鎧文的打擊型態一時不會改變的，我們需要他的長打，同時就要忍受他的三振率，作為教練團，會好好找出他的使用說明書。」
相隔4個月多回到一軍，鄭鎧文透露，劉育辰也特別提醒他，想法簡單一點，「在打擊上別有多餘動作，穩定一點。」

關鍵字： 統一獅鄭鎧文中華職棒中職
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