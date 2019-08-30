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中職／王小棣開球初體驗自評50分　站上投手丘壓力大

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▲▼ （左二起）陳泂江、于孟馗、黃俊雄、王小棣、陳羅密歐 。（圖／富邦悍將提供）

▲ （左二起）陳泂江、于孟馗、黃俊雄、王小棣、陳羅密歐 。（圖／富邦悍將提供）

記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將30日賽前邀請電視劇《你那邊怎樣·我這邊OK》導演王小棣以及黃俊雄、陳洞江與陳羅蜜歐等3名演員開球，王小棣表示，自己小肌肉不發達，所以開球時很緊張。雖然最後順利將球投進開球捕手于孟馗手套中，她仍只給自己不及格的50分。一旁黃俊雄、陳洞江與陳羅蜜歐等人皆回應：「投很好了」、「太謙虛了」。

▲▼ （左二起）陳泂江、于孟馗、黃俊雄、王小棣、陳羅密歐 。（圖／富邦悍將提供）

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▲王小棣 。（圖／富邦悍將提供）

《你那邊怎樣·我這邊OK》是由新加坡及台灣合力製作的電視劇，內容談及跨國犯罪，30日晚間10點是台灣首播，因此王小棣也帶著3名演員到新莊開球。

在新加坡棒球屬於冷門運動，所以來到台灣，首度踏進棒球場，讓3名熱愛運動的大男孩體驗不同國家的運動文化，他們說：「新加坡比較多足球，這次來到台灣有太多第一次，我們這半年在台灣，也算是半個台灣人，能夠體驗到台灣的文化，真的很鮮鮮，棒球場真的有很多正能量。」

導演王小棣首度踏進棒球場，感受到球場相當明亮，直說：「這是一個很舒適的空間，尤其在場中往上看就可以看到那麼多觀眾，所以投手丘上的投手能明顯感受到壓力，能在上面投球的投手真的不簡單。」

關鍵字： 富邦悍將中職王小棣
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