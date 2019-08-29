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U18世界盃／韓記者提日韓關係氣氛尷尬　日本監督簡短回應

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▲U18記者會，日本隊監督永田裕治。（圖／甘霖提供）

▲U18記者會，日本隊監督永田裕治與韓國隊總教練李成烈。（圖／甘霖提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U18世界盃將於30日開打，29日開賽記者會上韓國記者用日文問日本隊監督，日韓緊張情勢是否對本屆日本隊造成影響，讓全場氣氛尷尬，日本隊監督永田裕治也只用簡單一句話回答，「完全不會。」

最近日、韓政治關係緊繃，蔓延到運動場上，本屆U18世界盃在韓國釜山機張郡舉辦，日本隊組成全國菁英參賽，陣中也有佐佐木朗希、奧川恭伸等被視為日職未來之星的好手，因此安危受到關注。

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這次大會安排參賽12隊住同一個飯店內，日本隊吃早餐時與韓國球員也有接觸，體育交流方面是正向的，不過在韓國街頭仍有反日的情緒，因此出發前日本隊也提醒球員盡量避免一個人外出。

開賽記者會上，有《體育首爾》的韓國記者用日文公開提問，「因為日韓緊張的情勢，對這次日本隊有什麼好或不好的影響。」突然出現政治敏感話題，引起全場譁然，日本隊監督永田裕治則以「完全不會」簡短回應他。而這樣的敏感提問，主持人用英文翻譯告知給大家，只見國際棒壘球總會長官面露難色，也讓氣氛一度相當尷尬。

不過目前日本隊還沒有受到這方面影響，記者會後前往比賽球場夜間練習時，由警車開導，日本隊練習時也有警員巡邏，沒有發生糾紛。

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