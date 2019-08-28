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中職／林承飛調整進攻策略奏效　刷新多項個人單場新高

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▲▼0828 中職桃猿VS富邦-林承飛。（圖／記者黃克翔攝）

▲林承飛轟出生涯首度單場雙響砲。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／新莊報導

Lamigo桃猿28日客場挑戰富邦悍將，林承飛上演生涯首次單場雙響砲，其中還包括一發滿貫砲在內，貢獻6分打點，助桃猿以12比6擊敗富邦。林承飛賽後提到自己的打擊策略：「現在會在投手一抬腳後，就準備好能夠出棒，已經調整了一個月，今天抓到感覺了。」

林承飛此役繳出5支3的猛打賞，3支安打分別是滿貫砲、2分砲、二壘安打，全都是長打，累計10個壘打數，一口氣進帳6分打點。雙響砲、6打點、10個壘打數都刷新他個人單場新高紀錄。

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繳出鬼神數據的林承飛賽後也獲選單場MVP，他接受訪問談到今天的手感：「其實在一個月前就改變打擊策略，出棒時機點放早一些，當投手一抬腳，就可以準備揮棒了。這樣也能改善前陣子看到球進來，但是沒辦法抓準時機點的問題。」

 ▲林承飛生涯第3支滿貫砲。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

林承飛近6戰25打數有9支安打，打擊率有著0.360，他補充道：「這也是前陣子觀察其他狀況好的球員所想出來的心得。調整了一個多月，感覺有越來越好。」

林承飛本季打擊率不如上季穩地，不過他認為自己在身體狀況上沒有差很多，希望最近的手感可以繼續維持，一路保持到季末為球隊做出貢獻。

關鍵字： 中華職棒Lamigo桃猿林承飛
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