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U18世界盃／中華準備好出征韓國　對抗賽終戰打敗美國

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▲U18中華隊。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18中華隊。（圖／記者楊舒帆攝）

記者路皓惟／台中報導

U18中華隊與美國隊對抗賽27日最終戰，中華隊開局就先馳得點，即便一度處於落後，但仍充分發揮韌性，在青棒最速男潘文輝強力守成下，最終中華以4比2贏球，在本次對抗賽首度擊敗美國隊，直接證明中華隊已經準備好出征於29日開打的U18世界盃。

此戰美國派出王牌阿貝爾（Mick Abel）先發，開賽就催出155公里速球，但先對林政華投出保送，接著又丟出暴投，送跑者站上得點圈，岳政華突襲短打造成美國三壘手失誤，攻佔一、三壘，雖然岳政華在盜二壘遭夾殺，但林政華趁傳回到本壘先馳得點。

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被先發李晨薫壓制2局的美國隊，3局下索德斯特倫（Tyler Soderstrom）在兩出局滿壘，打回2分。不過中華隊在4局上還以顏色，李灝宇二壘安打追平比數，並跑出超前分，該局中華隊靠3安打、2保送、2失誤攻下3分為比賽定調。

▲U18中華隊，李灝宇。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18中華隊四棒李灝宇。（圖／記者楊舒帆攝）

此戰中華隊出動7名投手，僅林子崴失掉2分。在打擊部分，中華隊全場8安打比美國來得多，先發打線有5人敲出安打，以鄭宗哲表現最為亮眼，3打數2安打，包括一支三壘安打，跑回1分。

這3場對抗賽最大目的就是調整出最佳隊形，針對缺失進行改善，中華隊總教練周宗志表示，「戰術執行像是短打、盜壘、守備都還需要加油。」面對美國火球投手群，中華隊打者越打越好，也是周宗志最滿意的部分，他說：「野手適應速度快，打擊節奏調整很好，碰上145公里以上球速也都跟得上。」

中華隊本屆投手陣容堅強，有四大火球男潘文輝、陳志杰、李晨薰和陳柏毓坐鎮，也是球隊最大的優勢，周宗志說：「投手群的整體表現讓人放心，在遭遇危機時都能完成教練交付的任務。」

▲U18李晨薰。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18李晨薰。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： U18世界盃中華隊美國
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