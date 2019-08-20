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中職二軍／朱益生首先發慘失5分吞敗　猿15比3勝悍將

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▲富邦悍將簽下朱益生。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將簽下朱益生。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／綜合報導

富邦悍將第二輪指名新秀投手朱益生20日在二軍迎來中職首先發，對戰Lamigo桃猿二軍投2局慘挨10安，失掉5分皆為責失吞敗。桃猿全場猛敲24支安打，馮健庭3安開轟，包辦5打點，助隊終場15比3大勝悍將。

朱益生去年自平鎮高中畢業，先到北市大就讀，今年投入選秀，在第二輪受到悍將青睞，以簽約金360萬元、月薪9萬元加盟，另有激勵獎金60萬元，9日在二軍初登場對戰統一獅，當時中繼0.2局奉送3次保送失3分吞敗。

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此役對戰桃猿二軍，朱益生首度掛帥先發，一上場就接連被成晉、邱丹敲安，2出局後，又遭桃猿新人楊瑞承擊出安打，單局失掉2分，2局在2出局後又同樣被成晉、邱丹安打，失掉1分，3局續投則連續被敲5安，未解決任何人次便退場。

朱益生此戰先發2局用67球被敲10安，送出1次保送、2次三振，失掉5分皆為責失，再度吞敗。桃猿先發林逸翔投5局只被敲4安，失掉3分、1分責失，送出3次保送、6次三振，拿下二軍第8勝。

桃猿今天火力全開，敲出24支安打，成晉、邱丹、馮健庭、張煒謙、江忠垣皆包辦3安，林智平也有4安猛打賞表現。

關鍵字： 中華職棒富邦悍將Lamigo桃猿朱益生中職馮健庭
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