不斷更新／高國輝全壘打改判為二壘安打　1局富邦1：0統一

▲高國輝1下二壘安打。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／新莊報導

富邦悍將18日在主場交手統一獅，統一推出洋投瑞安搶勝；富邦則由游霆崴掛帥應戰。原訂在下午5：05開打，因新莊現場午後大雨，將延後至下午5：20開打。1下富邦先是出現2次內野安打，隨後高國輝中外野深遠飛球原判全壘打，後改判為場地二壘安打帶有1分打點。1局結束，富邦1：0統一。

1局上，統一進攻，林靖凱二壘反彈球遭刺殺，林安可直擊右外野牆上一壘安打，潘武雄一壘反彈球造成野手失誤形成一、二壘，高國慶遭到三振，蘇智傑二壘平飛球遭接殺。

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1局下，富邦進攻，楊晉豪突襲短打形成內野安打，高孝儀遭到三振，胡金龍投手正面反彈球形成內野安打，高國輝中外野深遠飛球原判全壘打，後改判為場地二壘安打帶有1分打點，形成二、三壘，范國宸選到四壞保送，林哲瑄游擊滾地遭策動雙殺。

瑞安本季13場出賽，有12場先發，戰績4勝5敗，70.2局被擊出92支安打，包括7支全壘打，46次三振，19次四死球，防禦率5.35，WHIP值1.54，今年碰過富邦4場，取得2勝1敗，對戰防禦率4.09，對戰被打擊率0.311。

游霆崴本季8場出賽，有5場先發，戰績3勝1敗，33局被敲37安，包含3支全壘打，26次三振，11次四壞球，防禦率4.36，WHIP值1.45，今年碰過統一3場，拿1勝，對戰防禦率2.25，對戰被打擊率0.266，曾被蘇智傑敲過全壘打。

統一獅先發打線如下，一棒二壘手林靖凱、二棒右外野手林安可、三棒指定打擊潘武雄、四棒一壘手高國慶、五棒左外野手蘇智傑、六棒游擊手黃恩賜、七棒三壘手潘彥廷、八棒捕手郭峻偉、九棒中外野手江亮緯。

富邦悍將先發打線如下，一棒三壘手楊晉豪、二棒中外野手高孝儀、三棒指定打擊胡金龍、四棒左外野手高國輝、五棒一壘手范國宸、六棒右外野手林哲瑄、七棒二壘手王正棠、八棒游擊手李宗賢、九棒捕手戴培峰。