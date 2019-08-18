中職／簽不下徐若熙可能交易　味全第一年球員花費將破5000萬

記者劉峻誠／斗六報導

味全龍今年在選秀會選了28輪、32人，不過首輪投手徐若熙、第2輪內野手李凱威、第3輪外野手郭天信，還沒完成談約，領隊吳德威表示，味全的目標還是讓所有人都有球打，若是簽不下來，之後可能會跟其他球隊交易。

▲2019味全龍隊開訓典禮味全領隊吳德威。（圖／味全龍隊提供）



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▲徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）



總教練葉君璋提到，味全原本無意在第一年選進這麼多人，但最終選了32人，加上歐耀宗、林旺衛、林旺億、吳睿勝、吳宗峻、劉家愷，以及教練兼球員的川﨑宗則，自行培訓的林桀晨、曹維揚、王膺鵬，首年球員人數最多可能來到42人。

因為簽下許多人，目前簽約金已經直逼4000萬，再加上年底擴編選秀，味全必須從其他隊伍各拿1至2人，光是在球員方面就會花費5、6000萬。

不過目前仍簽不下徐若熙、李凱威、郭天信等人，吳德威說：「目前有跟其他領隊保持聯繫，可能會以交易方式。」用味全跟其他隊伍還沒簽約的交易，不過吳德威最後也提到，「我們可能最後還是會全部簽下來。」

吳德威提到，目前與徐若熙、李凱威、郭天信的經紀公司秉初持續交涉，每週都會碰面，雙方差距有逐漸縮小，「跟徐若熙主要是簽約金方面還有差距，其他2人則是細節部分，但差距都越來越小。」