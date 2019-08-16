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中職／平常心面對期末考　伍鐸：穿上球衣沒有保留

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▲▼中華職棒29年熱身賽 -桃猿VS富邦-伍鐸。（圖／記者黃克翔攝）
▲伍鐸。（圖／記者黃克翔攝） 

記者陳立勳／台北報導

富邦悍將洋投伍鐸（Bryan Woodall）16日準備在新莊主場面對統一7-ELEVEn獅隊，面臨最終期末考，伍鐸表示只要在球隊一天，一切沒有保留。

上禮拜伍鐸對上中信兄弟，先發7局被敲出6支安打，包括3發全壘打，投出6次三振，1次觸身球，失掉4分自責分，吞下個人本季第11敗，自從5月4日之後，已經3個多月沒有拿到勝投，由於新洋投班華德（Travis Banwart）開始隨隊一軍，伍鐸能否續留就看今晚這一戰。

談到今天這場比賽，伍鐸表示，個人情緒沒有受到影響，每天就是專心去完成球隊給予的任務，棒球就是這樣，有時候無法控制結局，就是準備好自己，他覺得自己有越投越好的跡象，也沒有愧對工作，同樣很認真付出，秉持著希望球隊可以贏球，自己不斷努力的心態。

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本季伍鐸被轟出21支全壘打是聯盟最多，繼2016年再度出現單季挨20轟以上的投手，聯盟紀錄則是1996年興農牛隊投手廖剛池（改名前廖俊銘）單季被敲24轟，對此伍鐸認為，季初確實因為近壘點比較高，被全壘打比較多，但這幾場滾地球比較多，能做的就是把球路壓低，盡量抓出局數，今年球季沒有前幾年順利，難免會有高低潮，想辦法走出低潮，但只要在球隊一天，就是努力為球隊贏球，穿上富邦這件球衣一定全力以赴，一切沒有保留，替球隊多一點貢獻。

關鍵字： 中華職棒富邦悍將
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