日職／奪日職歷史性首勝　張奕哽咽：首勝球獻爸爸

▲歐力士張奕一軍首勝。（圖／翻攝自FOX）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒歐力士投手張奕今天（8日）爸爸節在日職一軍初先發，就拿下勝投，而且締造日職史上第一位育成野手出身拿到一軍勝投的歷史紀錄，張奕掉下英雄淚，哽咽的說：「首勝球要獻給在台灣的爸爸跟爺爺。」

張奕以育成選秀野手身分加盟歐力士，打擊表現不理想，去年棄打從投，今年變成支配下選手，5月中旬上一軍後援出賽2場投1.2局失2分便下二軍，今天是他在日職生涯一軍首次先發。

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他在先發6局被2支安打，包括1支全壘打、6次三振，沒有四死球、失1分，用95球，球速飆到新高152公里，前4局壓制火腿是12上12下未被上壘，直到5局上才被安打，6局上被清宮幸太郎陽春砲失1分。

張奕拿到職棒生涯一軍首勝，也是棄打從投後的一軍勝投，這是日本職棒重大歷史紀錄，以育成野手出生的球員在一軍勝投的第一人。

賽後張奕開心與隊友掌擊，並且拿到日職生涯的首勝球，與歐力士監督拍照合影，當被問到首勝球要怎麼處理時，張奕掉下眼淚、哽咽的說：「要送給台灣爸爸及爺爺。」因為今天是台灣的父親節。

張奕表示，上一次上一軍表現不好下二軍，這一次希望自己得失分不要這麼重，好好的投，集中注意力一球一球去投，不在意下雨天氣，也不在意有沒有無安打。

▲歐力士張奕一軍首勝。（圖／翻攝自FOX）