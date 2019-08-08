運動雲

>

日職／奪日職歷史性首勝　張奕哽咽：首勝球獻爸爸

ETtoday運動雲

▲歐力士張奕一軍首勝。（圖／翻攝自FOX）

▲歐力士張奕一軍首勝。（圖／翻攝自FOX）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒歐力士投手張奕今天（8日）爸爸節在日職一軍初先發，就拿下勝投，而且締造日職史上第一位育成野手出身拿到一軍勝投的歷史紀錄，張奕掉下英雄淚，哽咽的說：「首勝球要獻給在台灣的爸爸跟爺爺。」

張奕以育成選秀野手身分加盟歐力士，打擊表現不理想，去年棄打從投，今年變成支配下選手，5月中旬上一軍後援出賽2場投1.2局失2分便下二軍，今天是他在日職生涯一軍首次先發。

請繼續往下閱讀...

他在先發6局被2支安打，包括1支全壘打、6次三振，沒有四死球、失1分，用95球，球速飆到新高152公里，前4局壓制火腿是12上12下未被上壘，直到5局上才被安打，6局上被清宮幸太郎陽春砲失1分。

張奕拿到職棒生涯一軍首勝，也是棄打從投後的一軍勝投，這是日本職棒重大歷史紀錄，以育成野手出生的球員在一軍勝投的第一人。

賽後張奕開心與隊友掌擊，並且拿到日職生涯的首勝球，與歐力士監督拍照合影，當被問到首勝球要怎麼處理時，張奕掉下眼淚、哽咽的說：「要送給台灣爸爸及爺爺。」因為今天是台灣的父親節。

張奕表示，上一次上一軍表現不好下二軍，這一次希望自己得失分不要這麼重，好好的投，集中注意力一球一球去投，不在意下雨天氣，也不在意有沒有無安打。

▲歐力士張奕一軍首勝。（圖／翻攝自FOX）

▲歐力士張奕一軍首勝。（圖／翻攝自FOX）

關鍵字： 日職張奕
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／兄弟2比3裁定輸球　伯納shit連發咒罵這場大雨

選秀前進中國職棒　蔡維凡被陳瑞振挑進江蘇隊

中國職棒實施主場制　陳瑞振執教江蘇歷史性首戰

中職／岳東華接班王勝偉　陳江和：10年不用再找游擊

意外投入中國職棒　游宗儒：打2個月就回正常上班生活

不爽被換代打　2300萬美元「鋸砲」氣到要打總教練

富邦勇士大台北最強雙主場　旅外重磅球星加盟呼之欲出

中職／林益全「道歉野球」滿貫砲獲MVP　富邦10比5統一

林志傑重磅加盟富邦？　同意列亞冠盃24人大名單

婉拒味全龍加入中國職棒重啟生涯　游宗儒：為棒球人試水溫

熱門新聞

中職／兄弟2比3裁定輸球　伯納shit連發咒罵這場大雨

選秀前進中國職棒　蔡維凡被陳瑞振挑進江蘇隊

中國職棒實施主場制　陳瑞振執教江蘇歷史性首戰

中職／岳東華接班王勝偉　陳江和：10年不用再找游擊

意外投入中國職棒　游宗儒：打2個月就回正常上班生活

不爽被換代打　2300萬美元「鋸砲」氣到要打總教練

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3林益全再次建功　7局富邦5比5統一

4MIZUNO馬拉松接力11月17日金山開跑

5日職歷史首勝球　張奕哽咽：獻給爸爸

熱門新聞

1兄弟裁定輸球　伯納shit連噴

2進中國職棒　蔡維凡被陳瑞振挑進

3中國職棒主場　陳瑞振執江蘇首戰

4王勝偉接班　陳江和看好岳東華

5意外投入中國職棒　游宗儒：只打2個月

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

LamiGirls全新EP發表　6日全面上架

中華職棒30周年07/30~08/04精彩投打(打者篇)

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

U12中華隊留下冠軍啦！ 大家有什麼心裡話想說呢？

20190802 中華職棒－Lamigo桃猿 vs 富邦悍將

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366