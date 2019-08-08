吉拉迪重出江湖　擔任12強美國隊總教練　

▲前洋基總教練吉拉迪接掌美國隊兵符。(圖／達志影像／美聯社)



記者林育正／綜合報導

2017球季後卸下洋基兵符的吉拉迪(Joe Girardi)將重返球場執教！美國棒球協會宣布，吉拉迪將擔任WBSC 12強美國隊總教練，幫助美國爭取奧運資格。

「我真的非常興奮，我愛我的國家，這裡是世界上最棒的地方。我很榮幸接下這份工作，帶領美國進軍奧運。」吉拉迪說。吉拉迪為捕手出身球員時期為洋基奪下3座世界大賽冠軍，2009年則以教練身份奪冠。

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12強將分為亞洲大洋洲區和美洲區，各有6支球隊參賽，兩邊獲得第1的球隊將取得奧運參賽資格。如果第一階段未能晉級，2020年2月的美洲錦標賽還有機會。奧運棒球項目屆時將有6支球隊參賽，也是2008年北京奧運後，棒球再次重返奧運。

目前確定吉拉迪為12強美國隊總教練，但由於他也是大聯盟球隊總教練熱門人選之一。若是下個球季重掌球隊兵符，征戰奧運的新任總教練預計由12強代表隊的助理教練中提拔。大聯盟並不會因為奧運而中斷球季，或是讓25人名單的球員參戰。因此美國12強和奧運代表隊，預計將由小聯盟球員組成，但選拔方式尚未公佈。美國棒協也表示，大聯盟40人名單球員，將無法參加12強。

現年54歲的吉拉迪在35年前還是大學生的時候，也有機會踏上奧運舞台出戰1984洛杉磯奧運。可惜他在選拔最後一輪，輸給蘇爾霍夫(B.J. Surhoff )。「我當時很失望，但了解教練團的決定。」