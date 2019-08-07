中國職棒實施主場制　陳瑞振執教江蘇歷史性首戰



▲2019中國職棒形象LOGO公布。（圖／CFP）

記者陳立勳／綜合報導

中國棒球職業聯賽（China National Baseball League），簡稱CNBL，日前正式成立，5日舉辦選秀會暨聯賽Logo發表，選在首鋼體育大廈舉行，並且經過篩選之後，首屆中國職棒將有4支球隊。

根據中國大陸媒體報導，從2002年起，中國棒球聯賽曾多次嘗試改革，先後4次嘗試推出全國棒球聯賽，中國棒球協會主席陳旭表示，2019年是中國棒球的改革年，各地系列賽事逐漸展開，各個組別近400支隊伍參加比賽，其中改革重點的中國棒球職業聯賽將揭開序幕，對於棒球競技水準的提升，具有非常重要的作用。



▲陳瑞振。（圖／CFP）

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報導中提到，首鋼體育與中國棒球協會合作，創立中國職業棒球聯盟以及中職棒（北京）賽事運營公司，新的中國職業棒球聯賽將由中職棒公司經營，2019年將開啟中國棒球職業聯賽新紀元，為打造真正的職業棒球產業，聯賽打破以往棒球專業隊的參賽模式，要求參賽球隊必須註冊成為職業俱樂部有限公司，具備市場化運作的能力。

原先中國棒球聯賽共有9支球隊，經過審核之後，包括北京猛虎、天津雄獅、江蘇鉅馬、廣東獵豹4隊加入中國棒球職業聯賽，開幕戰8月15日由北京猛虎對上天津雄獅，在天津團泊體育中心棒球館開打，此外，江蘇鉅馬隊由前兄弟象總教練陳瑞振執掌兵符，8月16日在江蘇無錫主場首戰廣東。

球季例行賽共有18輪、總共36場比賽，實施主、客場制，總冠軍戰採取5戰3勝，另有全明星對抗賽，賽程從8月15日到10月底，選秀儀式結束，4支俱樂部總經理分別手持20、19、8、15號球衣合照，象徵2019年中國棒球職業聯賽開賽日期。



▲2019中國職棒選秀會。（圖／CFP）

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