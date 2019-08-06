中職直播／彭政閔球員最後生日趴　萊福力對決冠猛

▲彭政閔。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟6日在台中洲際球場出戰Lamigo桃猿，是「恰恰」彭政閔球員生涯最後一次生日出賽，兄弟由萊福力掛帥先發，桃猿則由冠猛應戰。

萊福力下半季維持投一休四，前兩戰失分偏高，不過近3場皆繳出優質先發，本季先發18場，包括10場優質先發，戰績5勝9敗，防禦率3.13，對戰桃猿則勝投尚未開張，苦吞5敗，防禦率高達5.00。

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面對桃猿打線，萊福力27局投球中被擊出35支安打，包含3發全壘打，分別被朱育賢、林立、林泓育所擊出，另有12次保送，對戰被打擊率0.313，對右打者被打擊率0.286，但對左打者被打擊率0.325。

冠猛開季一度被調往中繼，近期重返先發，前一場出賽對戰統一獅，不過僅先發3.1局失2分因傷退場，賽後表示並無大礙，今天正常先發。

冠猛本季對中信兄弟2次都是後援，首戰投2.1局無失分，僅被周思齊敲出1支安打，拿救援成功，第2次對決則是1局製造3上3下無失分，今天是首度先發對戰兄弟。

彭政閔是8月6日生日，今年41歲生日，也是球員生涯最後一次生日出賽。目前預售已有5200張，後援會也號召球迷穿上黃色T及恰毛巾，一起進場為恰恰慶生。