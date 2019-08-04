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中職／王正棠神來一棒　江國豪逃首敗、王尉永獲首勝

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▲▼富邦悍將,王正棠。（圖／記者季相儒攝）

▲王正棠代打建功。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／新莊報導

富邦悍將4日主場交手Lamigo桃猿，富邦王正棠8局下代打敲出2分打點安打，這一棒不但讓富邦拿下逆轉勝，也讓生涯一軍初登板的江國豪逃過敗投。賽後王正棠笑說：「他應該要請我喝飲料！」

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富邦今年第一指名選秀江國豪，在6局球隊一分領先時上場中繼，迎來生涯一軍初登板，不過他先是在6局失掉1分被桃猿扳平，隨後7局上又被林承飛敲出陽春全壘打身陷敗投候選人。不過王正棠在8局下代打的2分打點安打，順利讓江國豪成功逃過敗投。

▲▼富邦悍將,江國豪。（圖／記者季相儒攝）

▲江國豪一軍初登板。（圖／記者季相儒攝）

王正棠是江國豪台體時期的學長，王正棠今天在比賽中沒有特別跟學弟說什麼，因為希望江國豪可以專注在投球不受干擾，賽後被問到今天的代打致勝安讓學弟逃過敗投。王正棠笑說：「他應該要請我喝飲料！」

王正棠今天這神來一棒，其實不只江國豪受惠，因為在球隊落後1分時，上來中繼1局的王尉永，最終拿下勝投，這也是王尉永的生涯首勝。

王尉永今天中繼1局，只用9顆球讓桃猿打線三上三下，這是他本季第5次登板，合計6局，沒有被對手敲出任何1支安打，防禦率還是完美的0.00，另外還送出6次三振。

▼中繼登板的王尉永奪生涯首勝。（圖／記者季相儒攝）

▲▼富邦悍將,王尉永。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 中華職棒富邦悍將王正棠江國豪王尉永
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