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中職／超越台中！台南成史上最多比賽棒球場

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▲▼中華職棒總冠軍賽第3戰,台南球場球迷。（圖／記者季相儒攝）

▲台南球場。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／台南報導

台南球場1931年落成，是全台灣最老的球場，職棒元年1990年正式成為職棒比賽使用的場地，在1990年4月21日進行三商虎與統一獅的比賽，是台南球場首次進行職棒賽事。

目前進行中職例行賽最多的場地是台南的1121場，接下來是台中1120場、新莊1011場、台北市棒球場841場、澄清湖671場。而台北市立棒球場已經在2001年拆除。

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2005年台南球場進行擴建，職棒30個年頭過去，台南球場在2019年8月4日進行統一獅面對中信兄弟的比賽，也是台南第1121場例行賽，正式超越老台中球場的1120場，成為中職史上進行最多比賽的場地。

1990年3月23日老台中球場史上首戰由味全龍面對三商虎，不過2013年5月2日統一獅面對義大犀牛的比賽結束之後，沒有球隊再使用老台中球場進行職棒一軍的賽事，台中球場在職棒一軍例行賽總共打了24年、1120場。職棒二軍則是自2013年9月22日之後就未再使用台中球場，目前由台體大管理台中球場。

▲▼中華職棒總冠軍賽第3戰,台南球場球迷。（圖／記者季相儒攝）

▲台南球場一共進行13次總冠軍賽。（圖／記者季相儒攝）

統一獅1999年開始認養台南為主場，也是史上首支認養主場的隊伍，1992年、1996年、2007年都在台南進行明星賽；1998、1999、2005、2006、2007、2017都曾在台南進行季後賽；1993、1996、1997、2000、2001、2004、2006、2007、2008、2009、2011、2012、2013都在台南進行總冠軍賽。

關鍵字： 統一獅中華職棒台南球場
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