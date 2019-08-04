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周士淵正式退役　裕隆告別「浪花兄弟」時代

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▲裕隆呂政儒、周士淵、魏永泰。(圖／籃協提供)

▲周士淵8月1日正式退役，將轉任裕隆教練團。（圖／籃協資料照）

記者杜奕君／台北報導

又一位「黃金世代」好手，正式向球員生涯告別！裕隆近代當家射手周士淵，確定自8月1日高掛球鞋退休，未來將轉任裕隆教練團，這也宣告裕隆當家「浪花兄弟」將只剩呂政儒仍在球場奮戰。周士淵本人也親自證實此消息，並透露就是「時間到了」。另外，他也是傳奇「三民五虎」中，倒數第2位退役的戰將，目前僅剩田壘仍維持現役球員身分。

台灣籃壇近期紛擾不斷，但各隊在球員異動及自由球員網羅上，仍是動作頻頻，身為老牌傳統勁旅的裕隆，近日也確定主力射手周士淵正式退役，並自8月1日起加入成為球隊教練團一員。

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11月將滿36歲的周士淵，也是SBL「開朝元老」之一，打從HBL三民家商時期，就與田壘、吳永仁、李奇勳、莊曉文等人組成傳奇「三民五虎」，更是台灣HBL熱潮的開山始祖。

隨後高中畢業投入裕隆陣營，周士淵也迅速成為換血中華隊陣中積極培養的射手人才，SBL生涯總得分突破4000分大關，在SBL歷史上可說是功績無數。

近年來，裕隆進行階段性換血，周士淵與呂政儒更被譽為裕隆「浪花兄弟」，穩定的外線能力總是能贏得教練期待，不過SBL第16季他進行左膝手術，整季僅出賽5場，8月1日也正式確定退役，將轉任裕隆教練團一員。

▲裕隆呂政儒、周士淵。（圖／記者杜奕君攝）

▲周士淵上季飽受傷勢所苦，最終確定高掛球鞋退役。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 周士淵裕隆退休退役籃球SBL浪花兄弟三民五虎
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