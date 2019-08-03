運動雲

>

U12世界盃／日本首度闖冠軍戰　仁志敏久：想擊敗台灣

ETtoday運動雲

▲U12世界盃少棒，日本隊總教練仁志敏久。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，日本隊總教練仁志敏久。（圖／記者顏如玉攝）

記者楊舒帆／台南報導

日本擊敗韓國後，確定與中華隊攜手晉級冠軍戰，連3年帶領日本隊總教練仁志敏久首度闖關冠軍戰，他表示，「達成帶小朋友進冠軍戰的夢想，讓他們體驗滿場觀眾的比賽，當然最後還是希望能擊敗台灣拿冠軍。」

日本對墨西哥調整戰力，最終以3比8吞下本屆首敗，仁志敏久表示，「前幾場因為想在複賽贏球，有些球員較沒有機會上場，這場比賽讓少上場的球員體驗複賽的氣氛。」

請繼續往下閱讀...

▲U12世界盃少棒，U12日本對上韓國之戰，坂本慎太郎。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，U12日本對上韓國之戰，坂本慎太郎。（圖／記者顏如玉攝）

日本隊原本以1比4落後，晚上全隊有開會改正缺失，3日補賽對韓國，球員把缺失改正過來，最終在延長賽贏球。日本隊首次闖進冠軍戰，仁志敏久認為，「這屆投手素質平均，守備都很優秀，細膩的戰術也都能按照教練指示去執行。」

日本隊坂本慎太郎前一戰投球表現出色，他滿意自己的投球表現，他有一戳小髮尾，原來是家族傳統，他說，「哥哥也會留，我們一歲、兩歲都有留頭髮做毛筆，這是從四歲開始留的，常常被很多人問。」他是西武隊的粉絲，曾經參加過西武辦的育樂營，跟秋山翔吾傳接球過，偶像是大谷翔平，因為投打都厲害，未來夢想是成為職棒球員。

▲U12世界盃少棒，U12日本隊。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，U12日本隊。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： U12世界盃中華隊
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

推薦閱讀

中職／張正偉影帝演出　界外滑接舉左手騙過裁判

U12世界盃／中華有望晉級冠軍戰　日韓戰是關鍵

中職／羅力宰制中職卻上不了大聯盟　伯納分析主因

林書豪獲以色列強權馬卡比報價　美媒建議先到海外打球再拚回NBA

U12世界盃／古巴隊休兵日賣場大採購　最多人買手機

中職／味全龍談妥森榮鴻、曾傳昇　選秀只剩5人沒簽

U12世界盃／變化球壓墨國　郭勇志之子郭宸安完投：爸爸只教直球

U12世界盃／古巴勝南韓　中華進冠軍戰利多

中職／洋投如何取捨　伯納：藍迪強森來就馬上換

U12世界盃／韓國談賽程爭議　盼球員幼小心靈別受影響

熱門新聞

中職／張正偉影帝演出　界外滑接舉左手騙過裁判

U12世界盃／中華有望晉級冠軍戰　日韓戰是關鍵

中職／羅力宰制中職卻上不了大聯盟　伯納分析主因

林書豪獲以色列強權馬卡比報價　美媒建議先到海外打球再拚回NBA

U12世界盃／古巴隊休兵日賣場大採購　最多人買手機

中職／味全龍談妥森榮鴻、曾傳昇　選秀只剩5人沒簽

讀者回應

﻿

最新新聞

1搶抽限量恰恰引退賽票

2猿登龍頭！郭代總直呼洪總不簡單

3弟弟當隊友　林旺衛開心攜手奮戰

4赫猛燃燒113球奪勝投　兄弟6比1贏統一

5亞洲柔道公開賽　中華隊單日3銀

熱門新聞

1張正偉影帝演出　界外滑接騙過裁判

2中華有望晉級冠軍戰　日韓戰關鍵

3羅力上不了大聯盟　伯納分析主因

4林書豪獲以色列強權馬卡比報價

5古巴賣場大採購　最多人買手機

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30周年7月mvp戰報

【中職Highlight】高國輝雙響砲轟4打點　富邦7比2擊敗兄弟｜7/31 富邦悍將VS.中信兄弟

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

生涯首獲單月MVP　陳鴻文不居功：靠著全隊幫忙拿下

U12少壘賽秘魯打擊不好仍有撇步剋中華

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366