U12世界盃／日本首度闖冠軍戰　仁志敏久：想擊敗台灣

▲U12世界盃少棒，日本隊總教練仁志敏久。（圖／記者顏如玉攝）

記者楊舒帆／台南報導

日本擊敗韓國後，確定與中華隊攜手晉級冠軍戰，連3年帶領日本隊總教練仁志敏久首度闖關冠軍戰，他表示，「達成帶小朋友進冠軍戰的夢想，讓他們體驗滿場觀眾的比賽，當然最後還是希望能擊敗台灣拿冠軍。」

日本對墨西哥調整戰力，最終以3比8吞下本屆首敗，仁志敏久表示，「前幾場因為想在複賽贏球，有些球員較沒有機會上場，這場比賽讓少上場的球員體驗複賽的氣氛。」

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▲U12世界盃少棒，U12日本對上韓國之戰，坂本慎太郎。（圖／記者顏如玉攝）

日本隊原本以1比4落後，晚上全隊有開會改正缺失，3日補賽對韓國，球員把缺失改正過來，最終在延長賽贏球。日本隊首次闖進冠軍戰，仁志敏久認為，「這屆投手素質平均，守備都很優秀，細膩的戰術也都能按照教練指示去執行。」

日本隊坂本慎太郎前一戰投球表現出色，他滿意自己的投球表現，他有一戳小髮尾，原來是家族傳統，他說，「哥哥也會留，我們一歲、兩歲都有留頭髮做毛筆，這是從四歲開始留的，常常被很多人問。」他是西武隊的粉絲，曾經參加過西武辦的育樂營，跟秋山翔吾傳接球過，偶像是大谷翔平，因為投打都厲害，未來夢想是成為職棒球員。

▲U12世界盃少棒，U12日本隊。（圖／記者顏如玉攝）