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U12世界盃／韓國談賽程爭議　盼球員幼小心靈別受影響

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▲韓國隊總教練金相燁上場抗議。（圖／記者楊舒帆攝）

▲韓國隊總教練金相燁上場抗議。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃韓國在複賽最後一戰不敵日本，確定無緣冠軍戰，場上判決爭議不斷，總教練金相燁賽後不願多談細節，但領隊任昊均直言，希望不要對小朋友未來造成影響才好。

韓國預賽28日對美國就因雨延賽，延至31日休兵日再戰，等於從29日開始連日比賽沒有休息，2日複賽第二場對日本打完一局又因雨延至隔日再戰，必須一日兩戰。韓國3日一早就與古巴交手，韓國一度以6比4領先，最後以8比10遭逆轉，過程中，曾出現一段爭議，總教練金相燁喊完一次暫停後，再宣告更換守備位置，因溝通不良，主審認為他暫停兩次，因此投手得強制退場。

請繼續往下閱讀...

韓國接著跟日本又激戰至延長賽，韓國7局上先取得2分領先超前為7比5，7局下高橋昇聖敲出2分打點追平分安打，然後再靠川下晃汰內野滾地球打回致勝分，韓國以7比8二連敗。

總教練金相燁賽後表示，「對於場上爭議不再多談。」大會安排賽程方面，韓國多日比賽，也造成球員疲勞，「天氣關係，賽程比較辛苦一點，球員身體疲勞，比較無法集中。」他也認為，對於賽制、賽程安排及場上爭議等，對年紀小的球員說，有點不知道該如何解釋給他們聽。

領隊任昊均則說，「畢竟是小朋友比賽，大會的一些流程要更嚴謹一點，不要因為有失誤的部分，導致對小朋友心理影響，畢竟他們是國家棒球未來希望，代表國家比賽發生這些事，會對幼小心靈造成傷害。」

任昊均1982年世界盃奪防禦率王，1983年韓職剛創立時期，三美巨星的第一指名投手，引退之後當過LG雙子和三星獅的投手教練，他指出，「在棒球界50年以上的經驗來看，應該要有更好的系統才對小朋友有幫助，現在看來不是如此。」

關鍵字： U12世界盃韓國隊
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