中職／知名插畫家與猿合作　為LamiGirls設計可愛肖像





▲LamiGirls X 小王子。Princekin。（圖／桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

LamiGirls「辣蜜趴」將在17日、18日登場。LamiGirls成軍九年最大回饋祭，將準備辣蜜十二滴回饋10號隊友，第八滴蜜「辣蜜只畫你」專案宣布與插畫創作者小王子。Princekin合作設計22位女孩的可愛肖像，展開系列周邊。

小王子。Princekin一直為桃猿男兒創作，在其畫作下，桃猿球員搖身一變成為線條簡單、人見人愛的漫畫人物，是球迷另類收藏。而桃猿將與小王子。Princekin攜手合作，推出桃猿男兒與LamiGirls風格系列週邊。

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辣蜜趴率先推出「小王子。Princekin X LamiGirls」，22位LamiGirls巫苡萱、曲羿、沐妍、琳妲、羚小鹿、ABU'U、巧柔、亞璇、牙牙、卉妮、若潼、倪暄、孟潔、YURI、陸筱晴、菲菲、慧慧、慕霏、籃籃、張庭、彩香、凱莉絲，全部由小王子。Princekin創作。

辣蜜趴除了小王子。Princekin X LamiGirls系列商品外，主題郵票、扭蛋、LamiGirls成員系列女孩卡皆會現場販售，另推出抱枕、大應猿巾於官方購物網預購，LamiGirls也將在17日賽後首度公演年度單曲「Dancing Holiday」，主題十二滴蜜一一祭出供球迷朋友品嚐，永遠記得LamiGirls！