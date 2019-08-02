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U12世界盃／江宗駿再見安打　中華5局11比1扣倒墨西哥奪勝

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▲U12世界盃少棒，中華隊江宗駿。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，中華隊江宗駿再見安打。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒中華複賽第2戰面對墨西哥，派出前職棒球星郭勇志之子郭宸安掛帥先發，3局中華先靠墨西哥失誤攻下1分，4局雖然被敲出陽春砲，但5局中華隊把握墨西哥投手爆炸灌進9分大局奠定勝基，最終5局江宗駿敲出再見安打，中華隊以11比1奪勝。

郭宸安首局面對墨西哥打線，被加尼薩雷斯敲出安打，捕手江庭毅盜壘阻殺，下一棒二壘滾地球，再以飛球解決第3棒，形成變相3上3下。中華隊1局下進攻，葉弘仁三壘滾地球，江宗駿敲出安打，陳楷升敲雙殺打，1局結束0比0。

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▲U12世界盃少棒，U12中華隊，郭宸安。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12中華隊先發投手郭宸安。（圖／記者顏如玉攝）

墨西哥2局上進攻，被敲安打後，由游擊手葉弘仁策動雙殺，再以中外野飛球解決打者。2局下黃天賜遭到三振，余硯誠右外野飛球出局，江庭毅選到保送，蔡韋辰敲二壘滾地球。

墨西哥3局上進攻，郭宸安先讓第8棒敲右外野飛球，接著被掃出安打，再飆三振，再以三壘滾地球解決第1棒，3局下，張耀允游擊滾地球，吳翊睿選到保送，盜壘並利用墨西哥兩次暴傳回本壘得1分，葉弘仁安打延續攻勢並盜上二壘，江宗駿保送上壘，攻佔一、二壘，下一棒敲二壘飛球，墨西哥再快傳二壘，形成雙殺，3局結束中華1比0領先。

4局上郭宸安連送出2K後，卻被第4棒的羅培茲(Roberto Beaven)敲出陽春砲，第5棒遭刺殺，墨西哥此局追成1比1平手。

▲U12世界盃，中華隊吳翊睿。（圖／記者楊舒帆攝）

▲吳翊睿4局下敲出2分打點二壘安打帶起攻勢。（圖／記者楊舒帆攝）

下半局黃天賜遭到刺殺，余硯誠選到保送，江庭毅敲出左外野安打，蔡韋辰選到保送攻佔滿壘，張耀允遭觸身擠回1分，接著吳翊睿帶有2分打點二壘安打，葉弘仁遭到觸身，墨西哥此時決定換投，由剛敲出陽春砲的羅培茲接替。江宗駿安打送1分，陳楷升中外野深遠安打再攻下2分，中華隊打過一輪，黃天賜再上場敲二壘安打帶1分打點。

墨西哥再度換投，二壘手托雷斯(Patricio Torres)登板，余硯誠遭到觸身，此局墨西哥就送出3次觸身，江庭毅獲得保送再添1分，蔡韋辰右外野遭到接殺，托雷斯暴投送回黃天賜，張耀允遭到接殺，本局中華隊添得9分，取得10比1領先。

5局上郭宸安續投，先是刺殺後被敲出二壘安打，K掉第8棒後，第9棒啟用代打還是吞K。下半局吳翊睿遭到刺殺，葉弘仁二壘安打、投手犯規上三壘，江宗駿再見安打送回1分，最終中華隊以11比1奪勝。

▲U12世界盃少棒，中華隊，葉弘仁。（圖／記者顏如玉攝）

▲葉弘仁。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： U12世界盃中華隊郭宸安
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