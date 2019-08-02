中職／不去問史博威、羅嘉仁！布瑞特靠自己融入兄弟

▲中信兄弟新洋投布瑞特。（圖／中信兄弟提供）



記者劉峻誠／台南報導

中信兄弟新洋投布瑞特（Brett Oberholtzer）2日開始隨隊，他表示，自己過去曾與道恩斯、史博威、林哲瑄、羅嘉仁同隊過，但不會去問他們台灣的環境如何，因為他想自己融入隊友以及台灣文化。

布瑞特與史博威都是2008年選秀進入勇士，2013年與林哲瑄、羅嘉仁一起在太空人3A，與羅嘉仁同年升上大聯盟。當年布瑞特生涯首度先發，羅嘉仁中繼1局無失分，幫布瑞特拿下生涯首勝。2014年道恩斯也成為太空人大聯盟一員。

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布瑞特表示，自己已經有一陣子沒跟這些老隊友聯絡，但不會特別去請教他們，「球技的部分不用去說，全世界的棒球都是一樣的，只是需要臨場的調整，我希望自己可以跟隊友多交流，雖然我們語言不同，但我會去深入體會這裡的文化，這比用問的還有用。」

近年日、韓職棒時常會用金錢攻勢網羅大聯盟40人名單內的球員，布瑞特認為，前對於這些40人名單邊緣的球員當然有吸引力，但更重要的是，許多3A球員都是打自己的，讓比賽變得沒有張力，「並不是他們不認真，只是他們想拼上大聯盟，都在打個人的棒球。」

在來到台灣之前，布瑞特待在美國獨立聯盟，這次選擇來台發展，他說：「只要我身心許可，我都希望可以繼續拼，延續我的生涯。」