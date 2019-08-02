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中職／喜歡費古洛主宰全場的霸氣！吳承諭選57號：緣分

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▲吳承諭、柯育民 。（圖／統一獅提供）

▲吳承諭。（圖／統一獅提供）

記者劉峻誠／台南報導

統一獅7月30日與今年選秀第3輪新秀吳承諭完成簽約，2日在主場舉辦加盟儀式，吳承諭簽約金320萬、月薪7萬、激勵獎金30萬，代理總教練劉育辰表示，吳承諭會是即戰力牛棚。吳承諭選擇57號當他的背號，原因是他很喜歡2007年、2013至14年效力統一獅的強投費古洛。

吳承諭是少數出生於台北市的職業球員，現役選手中，僅Lamigo桃猿林柏佑、梁家榮是土生土長的台北人，而林柏佑、梁家榮都跟吳承諭一樣畢業於福林國小少棒，梁家榮還是吳承諭大理青少棒的學長。吳承諭過去也曾到墨爾本王牌打球，之後加入開南大學，目前就讀大四。

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吳承諭7月30日與統一獅簽約，8月1日首度到二軍場邊隨隊，但因雨比賽延期，今天才正式看著學長們比賽。吳承諭表示，自己為了加入職棒，在選秀前就針對技術、心理做準備，也觀察許多職棒球員，自認目前準備充足，「希望是加入後，隨時可以讓教練使用的狀態。」

談到加入澳洲職棒的經驗，吳承諭說：「對我來說是有幫助的，因為中職一樣一週打4場，出賽機會很多，讓我可以適應職棒出賽頻率。」

談到自己為什麼選擇57號當背號，吳承諭說：「因為我對統一獅印象很深就是費古洛，他那種一個人可以主宰全場的能力。剛好57號現在是空下來的，應該算是緣份。」

關鍵字： 統一獅中華職棒吳承諭
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