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中職／游霆崴人生最佳戰役　原本想直接完投9局

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▲▼富邦悍將,游霆崴。（圖／記者季相儒攝）
▲游霆崴。（圖／記者季相儒攝）  

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將1日5比0完封中信兄弟，富邦新秀投手游霆崴先發7.1局無失分，投出生涯代表作，賽後游霆崴表示，有想說要完投9局。

此役游霆崴先發7.1局，用了92球，62個好球，被擊出3支安打，送出7次三振，2次四壞球，無失分，獲選單場MVP，投完7.1局也是個人生涯新高。

游霆崴表示，前一場對Lamigo桃猿投不好，其實投球內容沒有很差，關鍵對決球太用力，導致不好的結果，今天就是修正一下，身體不要太出力，讓球路的效果比較好，變速球能搶到好球數，滑球與卡特都能投進好球帶，所以對手沒有那麼好攻擊。

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游霆崴表示，今天原本有想說要完投9局，但沒有關係，就是按照教練團安排，還有下一次機會，每一場先發就是看能投多少，當下可以繼續投，不過就是把自己該做的做好，好的事情自然會發生，今天比賽中遇到危機時，捕手林宥穎告訴他，不要那麼閃，因為前面對手打出去的結果也不好，投給對方打，放輕鬆一點。

第一次在新莊主場先發，游霆崴表示，在主場投球氣氛很好，今天算是打棒球以來投得最好的一場比賽，先前客座教練王建民教的東西，還是有記在心中，在一軍也要好好維持。

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