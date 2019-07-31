中職／場上合照發起人　王正棠：不知道大家怎麼都衝進來

▲中華職棒明星賽,王正棠掌鏡幫場上球員自拍。（圖／記者季相儒攝）



記者黃詩崴／新莊報導

中職30年明星賽在28日落幕，明星隊在9局換上最後一次參加的彭政閔、陳江和上場守備，此時王正棠掌鏡幫場上的球員拍下難得的合照。31日賽前王正棠受訪談起那個經典畫面：「我當時請紅龜學長拿手機上來想跟他合照，沒想到一堆人就衝進來了！」

王正棠生涯首次打明星賽就有著亮眼表現，2戰下來繳出8支5的高打擊率，還以臨時替補身份拿下「超級雷射肩」的冠軍，他還是經典場上合照的發起人。王正棠說：「鑼總跟我說2出局後，要換紅龜學長上來守備，那個時候我就先問學長，『可以在場上跟他合照嗎？』」

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中職明星隊在8局上換陳禹勳登板中繼，陳禹勳拿出手機在投手丘打卡，也製造不少話題。王正棠被問到是否因為陳禹勳，才給他這個合照的靈感，王正棠回答：「原本就想跟學長合照了，只是不知道能不能拿手機上場，想說請學長拿上來，拍完後我再把手機帶下去，應該可以吧。」

▲場上球員自拍合照畫面。（圖／富邦提供）



王正棠描述場上大合照的拍攝經過：「一開始只想說跟紅龜學長合照就好，沒想到準備要拍的時候，一起上場守備的恰恰賢拜也過來，之後就全部場上的人都靠過來了。」

王正棠從國小就是陳江和、彭政閔的球迷，對於能夠趕上他們兩個最後一次的明星賽相當開心啊， 能夠上場很亢奮，也很享受參加這樣的盛會。