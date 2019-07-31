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U12世界盃少壘規則不同考驗速度技巧　中華集訓5天照樣奪冠

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▲U12少壘賽，U12少壘中華隊。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12少壘賽更考驗技巧和速度。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少壘賽今年首度舉辦，許多規則都和先前的壘球賽不同，總教練洪瑞祥表示，這次比賽更考驗速度和技巧，因此中華隊在選拔賽結束後，集訓的唯5天多在磨合默契，「很高興我們最後還是完成的當初的目標，留下冠軍。」

為了選出少壘賽成員，今年也特別舉辦的選拔賽，完全比照U12賽事進行，包括8男8女、打擊10棒、男生保送直接到二壘等規則，洪瑞祥表示，全台共有6支球隊參賽，最終由南投中正國小奪冠，再搭配台中、台北及南部的孩子，組成本次中華隊。

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組成時間倉促，中華隊僅訓練3天就來到台南，並在此練了2天，「主要在於培養小孩子的默契，還有講解規則，畢竟壘球和棒球的擊球點、壘包距離都不同，這裡比的是速度、技巧，不是要你打多大支，而是要利用短打、戰術去取分。」

▲U12少壘賽，U12少壘中華隊。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12少壘賽規定，投手、一三壘手都須配戴面罩。（圖／記者顏如玉攝）

本次有中華、印尼、捷克及秘魯4隊參賽U12少壘，預賽採取雙循環制，中華隊面對其他3隊的6戰全勝，且比分都相當懸殊，來到決賽卻遇到秘魯糾纏，對手也懂得運用戰術，中華從首局就落後到3局才拿下3分逆轉，最終以3比2奪勝，留下歷史性的一冠。

「冠軍戰考驗得是抗壓性，小朋友雖然先前贏得多，但來到決賽還是會有無形的壓力，」洪瑞祥說，「再加上第一次看到這麼多觀眾，難免會緊張影響到表現，但很高興他們還是堅持到最後。」

中華隊奪冠後，洪瑞祥認為球員靠著比賽學習到許多經驗，「也希望他們未來能持續突破自己，朝更高的層級邁進，回去繼續努力。」

▲U12少壘賽，U12少壘中華隊。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12少壘賽，U12少壘中華隊。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12少壘賽中華隊才集訓5天就奪冠。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： U12少壘賽中華隊
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