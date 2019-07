紅人投手單挑海盜休息室變大亂鬥　普伊格打完就被交易

▲普伊格(Yasiel Puig)與海盜衝突後就被交易。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

海盜31日作客紅人,這對今年才發生一次大亂鬥的組合在9局再次爆發衝突,投手蓋瑞特(Amir Garrett)在暫停之際受不了海盜休息室不斷叫囂,直接衝過去開打,最終5人被驅逐出場,而挺身為自家投手拚搏的普伊格(Yasiel Puig)在被驅逐之後還被球隊交易至印地安人。

比賽進行到9局上2出局海盜11比3領先,紅人喊出暫停,蓋瑞特在投手丘上與教練交談之際,突然聽到海盜休息室不斷傳出叫囂,按耐不住脾氣直接衝上去開打,引發板凳清空大亂鬥,就連先前被驅逐出場的紅人總教練貝爾(David Bell)都趁亂回到場上加入戰局。

Yasiel Puig being in a massive brawl for a team he doesn’t even play for anymore is why he’ll always be a legend. pic.twitter.com/9v5qfbvEu8