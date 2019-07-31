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紅人投手單挑海盜休息室變大亂鬥　普伊格打完就被交易

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▲紅人、海盜大亂鬥，普伊格（Yasiel Puig）。（圖／達志影像／美聯社）

▲普伊格（Yasiel Puig）與海盜衝突後就被交易。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

海盜31日作客紅人，這對今年才發生一次大亂鬥的組合在9局再次爆發衝突，投手蓋瑞特（Amir Garrett）在暫停之際受不了海盜休息室不斷叫囂，直接衝過去開打，最終5人被驅逐出場，而挺身為自家投手拚搏的普伊格（Yasiel Puig）在被驅逐之後還被球隊交易至印地安人。

比賽進行到9局上2出局海盜11比3領先，紅人喊出暫停，蓋瑞特在投手丘上與教練交談之際，突然聽到海盜休息室不斷傳出叫囂，按耐不住脾氣直接衝上去開打，引發板凳清空大亂鬥，就連先前被驅逐出場的紅人總教練貝爾（David Bell）都趁亂回到場上加入戰局。

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最後裁判驅逐紅人投手蓋瑞特、外野手普伊格，海盜投手亞契（Chris Archer）、投手克里克（Kyle Crick）以及捕手瑟維里（Francisco Cervelli）。

普伊格在被驅逐之後，馬上在一樁三方交易中，與紅人頭號農場特蘭梅爾（Taylor Trammell）被送走前進印地安人，而後者則是被送去教士，紅人藉此獲得印地安人明星投手鮑爾（Trevor Bauer）。

▲紅人、海盜大亂鬥，普伊格（Yasiel Puig）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅人、海盜板凳清空大亂鬥。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 紅人海盜蓋瑞特普伊格
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