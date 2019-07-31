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胡智為大聯盟有好成績　美媒：遭釋出後仍有球隊有興趣

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▲▼胡智為。（圖／達志影像／美聯社）

▲胡智為。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉峻誠／綜合報導

25歲的台灣投手胡智為31日（台灣時間）遭到印地安人釋出，不過美國媒體認為，會有球隊對成為自由球員的胡智為有興趣。

胡智為曾在2017年、2018年升上大聯盟，今年被交易至印地安人，和張育成、江少慶、朱立人等人同隊。不過胡智為無法在印地安人小聯盟繳出好成績。在3A出賽15場、48.2局，防禦率高達7.95，7月4日遭到DFA，9日移出40人名單，並在11日下放2A。

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到2A之後，胡智為出賽3場，其中2場先發，投了9局，丟3分，防禦率3.00，吞下1敗，沒有勝投。即使他在7月26日拿出中繼3局，僅被敲出2支安打，送出6次三振，沒有失分好表現，但印地安人仍選擇在31日將他釋出。

從2013年加入美職雙城開始，胡智為美職生涯相當順利，2015年升上3A，並被交易至光芒，2016年入選未來之星明星賽，2017年就升上大聯盟，今年是他表現最糟糕的一年，雖然遭到釋出，但美媒仍看好他回歸。

美國媒體《CBS Sports》認為，胡智為曾在大聯盟出賽11場，投了23局，留下3.52防禦率的好表現，即使現在遭到釋出，但成為自由球員的他仍會有球隊對他有興趣。

關鍵字： 旅美球員胡智為印地安人
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