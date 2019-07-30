文大李承風把握交流盃給球隊好印象　未來再拚選秀

▲李承風。（圖／記者路皓惟攝）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

2019年中職交流盃29日由富邦悍將二軍交手大專希望之星隊，富邦悍將全場敲出14支安打，其中包括1發全壘打，希望之星先發投手李承風，主投3.1局失7分，終場富邦悍將10比6打敗希望之星隊，

希望之星先發投手李承風，主投3.1局失7分，全部都是責失分，對此他坦言：「就是失投球太多了，兩好球之後的變化球都不太理想。」對自己的表現不是很滿意，也希望下一場比賽能加強控球方面，並降低決勝球的失投率。

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「中職二軍的打者對於球的掌握度比大專強很多，這是一次很好的經驗，也很難得有機會參與這次比賽，之前高中有報名選秀，當時沒選上，現在實際比賽後，更明確知道自己的確還有很多不足及進步空間，下一場比賽繼續加油，也希望之後能讓球團留下好印象。」李承風賽後說道。

本次盃賽，大專希望之星隊由文化大學、國立體大、美和科大、大同學院、遠東科大，五所不同學校的球員組成，本場比賽中繼投手姚杰宏也提到，賽前並沒有安排其他集訓，球員們合在一起練球也只有一天的時間，要盡快培養默契，第一次參與這麼高強度的比賽，要把細節做好，展現出積極一面。

▲姚杰宏。（圖／中華棒協提供）