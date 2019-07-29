U12世界盃／最想對決日本卻吞K落淚　黃天賜：就哭這一次

▲U12世界盃少棒，中華隊輸給日本後黃天賜。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒，中華隊在28日對決日本，最終以4比7吞敗，場場都能敲安的隊長黃天賜在最後一局還遭到本次賽事首K，讓他賽後難掩失落得哭了，賽前就特別想對決日本的他表示，自己太急著想要得分，「但我就哭這一次，不會再讓自己哭了！」

黃天賜首戰面對古巴，就敲出全隊的第一安帶起氣勢，助隊4比2奪勝，接著對上實力有落差的南非，個人4支3貢獻5打點，以19比0大勝，第三戰對上日本，黃天賜先前就曾表示很期待，「因為他們守備很紮實，打擊也很強，想從他們身上學東西。」

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▲黃天賜。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



對決日本時，黃天賜首打席飛球接殺，第二打席敲出安打，帶起該局氣勢扳回1分，6局下黃天賜再度站上打擊區，這時中華以3比7落後，沒想到卻被後援投手桑元信祐賞K，無法帶起反攻，最終以4比7吞敗。

黃天賜賽後難掩失落，還是哭了出來，對此他表示當時自己太想著要得分，「第一任投比較多變化球，最後一任的速度比較快，反而比較多直球，本來想抓直球攻擊，結果反而沒有抓準投手節奏，最後就被三振。」

如願對決日本，黃天賜說對方的第四棒、轟出雙響砲的高橋昇聖太厲害了，「而且他們的打擊不管在兩好球還是有壓力的情況下，都還是能安打又串連，是我們要學習的地方。」

中華隊之後進入複賽可能再對上強敵美國、韓國等隊，黃天賜說，不會再讓自己哭了，要盡全力奪勝，「哭這一次就好了！」