中職／搶不到彭政閔引退賽　811天母最終戰有機會爆滿

▲▼中華職棒明星賽彭政閔上場守備。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟彭政閔9月28日、29日在台中洲際球場引退賽門票，2場都已完售，不少球迷買不到票，8月11日是彭政閔在台北天母球場告別戰，北部球迷可以就近跟彭政閔說再見。

彭政閔9月28日、29日引退賽門票在24日到26日先由季票、猛象會員、艾樂粉會員、親子會員信用卡聯名卡優先購票。

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在今天（29日）中午12點30分全面開放售票，中信兄弟表示，9月29日門票在開賣10分鐘完售，9月28日也在開賣1小時內售完。

許多球迷在網路上求票，北部球迷不要錯過8月11日中信兄弟本季最後一場天母球場主場，也是彭政閔球員生涯在天母最終戰。

目前8月11日天母球場門票已售出5300張票，還有票在預售中，買不到引退賽門票的北部球迷可以到天母球場看彭政閔出賽。

中信兄弟在8月9日到11日天母球場舉辦「新好兄弟主題日」，彭政閔今年4月在天母球場開轟，生涯第191轟，其中他在天母球場打出24支全壘打，是生涯第三多全壘打的球場。

彭政閔8月6日是他41歲生日，他的後援會在當天有安排慶生活動，也是買不到票球迷的另類選擇，目前8月6日門票預售3500張。

此外，中信兄弟8月13日及14日在花蓮主場，8月14日是彭政閔球員花蓮最終戰，預售票賣出2800張，花蓮滿場是5500人也可望滿場。