U12南非投手觸身球後回飯店再道歉　朱育明暖心回應

▲U12世界盃，朱育明。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃中華隊第2戰對南非，「小朱」朱育明被觸身球砸中後，南非投手勒魯克斯（Le Roux Lauwtjie）跑到一壘線邊跟他握手致意，回到飯店後，薩佛斯又再次在隨隊翻譯陪同下找朱育明道歉。

朱育明未先發，3局上代打上陣，與勒魯克斯纏鬥到2好2壞，朱育明表示，「本來想打二壘安打的，結果一直打成界外。」最後被觸身球砸到，當下他在本壘休息一下後才往一壘跑，勒魯克斯趕緊上前向他握手致意，朱育明也輕拍他肩膀表示沒關係。

請繼續往下閱讀...

朱育明回到飯店後，勒魯克斯又跟翻譯一起跑來找他，朱育明說，「他又道歉一次，我問他怎麼了，他轉一轉他的手說，手有點痠痛。」朱育明想告訴南非，「繼續努力，他們控球要再加油，打擊感覺還可以。」

朱育明綽號「小朱」來自高雄市中正國小，哥哥朱育成去年是小馬聯盟中華隊的一員，接近畢業時期他進步越來越多，也扛下中心棒次，能入選中華隊且下場比賽很開心，主要位置守二壘及游擊，他認為隊長黃天賜最厲害，「壘上有跑者總是把分數打回來。」

▲南非投手勒魯克斯（Le Roux Lauwtjie）投觸身球後握手。（圖／截自愛爾達體育台）