林書豪球季才有閒打電動　期盼電競扭轉肥宅刻板印象

▲林書豪熱愛電競 。（圖／精鍊公關提供）



記者林育正／台北報導

台裔NBA球星林書豪代表他旗下的職業電競隊伍J-Storm，接受威剛科技旗下電競品牌XPG的贊助儀式。林書豪表示他非常喜歡打電動，希望藉由電競扭轉一般人對打電動就是肥宅的刻板印象。

談到籃球之外的一大興趣電玩，林書豪透露球季期間一天練球最多3-4小時，反而比行程滿檔的休季還有更多時間打電動，也藉此在比賽結束後放鬆。而接受XPG贊助的J-Storm為林書豪的電競隊伍，他本人更擔任榮譽隊長，他也希望透過電競扭轉一般人對電動的刻板印象。

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「很多人認為打電動就是怪怪的肥宅，可能35歲還跟爸媽一起住，住在地下室，平常愛吃泡麵，大部分是亞裔人士，但這樣非常缺乏尊重。」林書豪說：「我想要改變這樣的刻板印象，打電動也可以是好學生，以及優秀的籃球員。我也把在NBA學到的，帶來電競。」

林書豪透露，更為J-Storm電競團隊請了營養師，也將私人教練指導電競成員運動，保持身體狀態。「電競在團隊合作，領導者必須謙虛，好好溝通激發隊友好表現等方面，都跟籃球很像。」

「我們不用突然變得很強，但要打下基礎慢慢進步。裝備、教練和文化都很重要。XPG是很棒的夥伴，讓我們充滿信心，全隊也非常期待。」