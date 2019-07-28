瓊斯盃／傅姿伶告別UBA　老公兼新同事曹竣崵送驚喜

▲傅姿伶轉任台北城市大學當講師。（圖／曹竣崵提供）



記者洪偵源／新北報導

今年率領佛光大學奪下UBA公開女一級隊史首冠的傅姿伶，也是瓊斯盃中華白教練，將轉任台北城市大學講師，與前職棒球星的老公曹竣崵當同事，老公在28日於瓊斯盃現場也送上驚喜，率領棒、籃兩隊成員拉起布條歡迎傅姿伶。

傅姿伶在佛光執教4年，3月幫助佛光在UBA公開女一級決賽奪下隊史首冠，今年與球隊合約到期，加上城市大學有講師名額出缺，且老公也在該校任教，後來通過甄試錄取，夫妻倆將一同在城市大學。

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佛光籃球教練並非屬於學校編制，由三好體協所聘，傅姿伶今年合約到期，加上有意回歸家庭，又獲得城市大學錄取，因此將告別UBA舞台，也有較多的時間與曹竣崵一起照顧孩子。

▲傅姿伶。（圖／記者洪偵源攝）



曹竣崵表示，也是佛光與三好體協會長賴維正與顧問劉俊卿給傅姿伶機會，讓她帶出成績，加上學校講師出缺，讓他太太獲得城市大學董事長鄭逢時賞識，夫妻倆才有成為同事的機會。

傅姿伶結束瓊斯盃中華白隊教練的工作後，還會隨佛光出席活動，並處理完學校事務後，才會正式向城市大學報到，至於是否組隊挑戰UBA，則要從長計議，會先以教課為主。

▲曹竣崵。（圖／記者洪偵源攝）