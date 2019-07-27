運動雲

>

瓊斯盃／高人氣黃鈴娟　調整好自己漸入佳境

ETtoday運動雲

▲▼瓊斯盃女籃,中華白隊黃鈴娟。（圖／記者李毓康攝）

▲瓊斯盃女籃,中華白隊黃鈴娟。（圖／記者李毓康攝）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

2019年瓊斯盃女籃，中華白隊27日面對日本三菱電機無尾熊，首節雙方你來我往，各有領先，但之後逐漸被日本隊掌握局面，第二節比賽日本更是擴大了比分差，最終中華白以62比81落敗。

上一場比賽火力全開的黃鈴娟，本場比賽攻下10分，僅次於陳薇安攻下的20分，及朱育勤的13分，維持穩定發揮，賽後黃鈴娟表示：「身為一個運動員，調整本來就是自己應該做的工作，除了持續在球場上做平常會做的事情，找回在球場上的感覺之外，也謝謝隊友、教練很放心地給予我權利，該進攻的時候就進攻。」

請繼續往下閱讀...

黃鈴娟也提到，在場上比賽時，隊友也很激勵的告訴她：「娟姐，你就投沒關係，我們會幫你搶籃板。」給予她更多的支持，而在防守方面她也表示要盡力做到好。

而身為WSBL新人，她認為今年最大的收穫，就是能在前一輩的學姐身上學習到很多經驗，很多細節的經驗是在大學端學習不到的，一定是要透過學姐的經驗，指導後輩們該怎麼做，才可以越來越進步。

離開UBA賽場後，黃鈴娟也給予文化學妹們建議：「國泰一直都是一支防守型的球隊，希望她們在每一場比賽都能從防守做起，每個人都有很好的進攻能力，所以不要害怕，但是進攻可能會失常，防守一定不會失常，所以還是要穩住防守。」

▲▼瓊斯盃女籃,中華白隊黃鈴娟。（圖／記者李毓康攝）

▲中華白隊黃鈴娟。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 瓊斯盃女籃黃鈴娟
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

推薦閱讀

瓊斯盃／難抗日本職業隊　中華白吞第3敗

瓊斯盃／WCBA台港澳名額縮限　台將四處練球不放棄任何機會

瓊斯盃／陳薇安對藍隊攻19分　錢薇娟推可以打亞洲盃

瓊斯盃／錢薇娟：藍隊旅外球員找新約　心情不定受影響

熱門新聞

世泳賽／無視「孫楊條款」　巴西名將拒絕與孫楊握手

中華職棒明星對抗賽　ELEVEN SPORTS搶先LIVE全程直播

林書豪成莫斯科中央陸軍頭號目標　這隊剛簽下前國王中鋒庫佛斯

中職／相撞喘不過氣　陳鏞基：胡金龍爬過我身體摸壘包

洋基機會渺茫　大都會交易「雷神」看上雙城2大物

U12世界盃／中華攻破古巴側投火球男　教頭：抗壓好

讀者回應

﻿

最新新聞

1彭政閔明星賽史上第2老開轟！

2陳品捷開轟中職反超　8局中職8：7中華

3黃天賜再建功　中華2局8比0南非

4傳楊敬敏將前往四川藍鯨測試

5彭政閔引退年！明星賽8623人進場

熱門新聞

1世泳賽／巴西名將拒絕與孫楊握手

2中職明星賽　ELEVEN搶先LIVE直播

3林書豪成莫斯科中央陸軍頭號目標

4陳鏞基喘不過氣：胡金龍爬過我摸壘包

5大都會交易雷神　看上雙城2大物

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

【中職Highlight】瑞安6局無責失好投　統一8比1擊敗富邦中止4連敗｜7/25　 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

林書豪坦承擔心回不了NBA　最大夢想是和弟弟林書緯同隊搭檔

【中職話題】大器晚成　詹子賢揮出身價

包林傑7局無失分飆7K　富邦1比0完封統一｜7/24 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

「覺得爸爸好還是媽媽好？」　超萌雙胞胎回答...大S驚：超成熟！

韓爬過的樹5小時後全是「發泡劑」　像土黃毒瘤...他提3點危害：誇張

國安私菸案蔡英文稱「長期陋習」 韓國瑜轟：領導能力絕對有問題

驚！高雄燕巢區自來水管突爆裂　水柱狂噴...炸出「2公尺深大天坑」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366