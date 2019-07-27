瓊斯盃／高人氣黃鈴娟　調整好自己漸入佳境

▲瓊斯盃女籃,中華白隊黃鈴娟。（圖／記者李毓康攝）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

2019年瓊斯盃女籃，中華白隊27日面對日本三菱電機無尾熊，首節雙方你來我往，各有領先，但之後逐漸被日本隊掌握局面，第二節比賽日本更是擴大了比分差，最終中華白以62比81落敗。

上一場比賽火力全開的黃鈴娟，本場比賽攻下10分，僅次於陳薇安攻下的20分，及朱育勤的13分，維持穩定發揮，賽後黃鈴娟表示：「身為一個運動員，調整本來就是自己應該做的工作，除了持續在球場上做平常會做的事情，找回在球場上的感覺之外，也謝謝隊友、教練很放心地給予我權利，該進攻的時候就進攻。」

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黃鈴娟也提到，在場上比賽時，隊友也很激勵的告訴她：「娟姐，你就投沒關係，我們會幫你搶籃板。」給予她更多的支持，而在防守方面她也表示要盡力做到好。

而身為WSBL新人，她認為今年最大的收穫，就是能在前一輩的學姐身上學習到很多經驗，很多細節的經驗是在大學端學習不到的，一定是要透過學姐的經驗，指導後輩們該怎麼做，才可以越來越進步。

離開UBA賽場後，黃鈴娟也給予文化學妹們建議：「國泰一直都是一支防守型的球隊，希望她們在每一場比賽都能從防守做起，每個人都有很好的進攻能力，所以不要害怕，但是進攻可能會失常，防守一定不會失常，所以還是要穩住防守。」

▲中華白隊黃鈴娟。（圖／記者李毓康攝）