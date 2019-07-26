瓊斯盃／錢薇娟：藍隊旅外球員找新約　心情不定受影響

▲瓊斯盃女籃,中華白隊總教練錢薇娟。（圖／記者李毓康攝）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

瓊斯盃女籃中華白隊以拿坡里世大運國手為班底，返台後馬不停蹄，練習一週後就開始打瓊斯盃，體能形成一大考驗，總教練錢薇娟表示，沒有特別設定瓊斯盃目標，只希望年輕球員打出精神與態度。

「在大賽結束後，其實球員身心靈應該達到一個休息的狀態，可是為了瓊斯盃大家都在硬撐著，所以整體狀況不是在最佳的狀態，只能盡可能去調整，希望能夠打出年輕球員應該有的精神與態度。」錢薇娟教練說道。

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其實在瓊斯盃賽前記者會，錢薇娟教練就曾揚言，要打敗中華藍隊，在面對中華藍的這場比賽，錢姐也提到：「中華白隊的優勢，就在於年輕、速度快與精神力，年輕球員相對熱血，而且剛結束世界大賽，對於經驗的獲得，收穫滿滿，正好透過這次機會展現。」

最後錢薇娟總教練也表示，她認爲這場比賽，中華藍隊表現不理想，最大的原因是受到心的影響，許多旅外球員面臨找尋新東家新合約的困擾，內心處於不安定的狀態，所以無法百分之百面對這場比賽，這並不是球員的問題，而相對的中華白隊陣中都是年輕球員，心裡的負擔比較小，這也是造成這場比賽分數差距的一大關鍵。

▲瓊斯盃女籃,中華白隊大勝中華藍隊。（圖／記者李毓康攝）