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世泳賽／無視「孫楊條款」　巴西名將拒絕與孫楊握手

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▲2019年世錦賽，孫楊、德路卡（Joao de Lucca）。（圖／達志影像／美聯社）

▲孫楊主動向德路卡（Joao de Lucca）握手遭拒。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

中國名將孫楊由於過去有禁藥的前科，世錦賽場上屢屢遭各國選手鄙視拒絕頒獎台同台。儘管FINA已經警告選手頒獎台上的行為，但仍有選手持續無聲的抗議，巴西名將德路卡（Joao de Lucca），冷眼孫楊主動示好，拒絕他的握手。

光州世錦賽進入倒數第2天賽程，孫楊與各國選手的關係依然沒有改善，接連遭霍頓（Mack Horton）、史考特（Duncan Scott）拒絕頒獎台同台後，FINA祭出「孫楊條款」，警告各國選手班獎台上不得有不尊重行為，將面臨罰金甚至禁賽、除名處分。

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這次事件發生在泳池畔，4x200公尺自由式接力預賽結束後，孫楊主動向坐在水道旁的巴西名將德路卡伸手要握手致意，不料德路卡完全不理會，孫楊尷尬的將手放在他腿上後，德路卡起身轉頭就走。

孫楊在400公尺自由式完成史無前例的四連霸，多次暗指孫楊使用禁藥的澳洲名將霍頓拒絕同台抗議，200公尺自由式英國選手史考特效法霍頓，孫楊按耐不住脾氣怒嗆對手是「魯蛇」（loser），FINA也在此事件後警告選手。

孫楊曾經在2014年因為禁藥遭處3個月禁賽，去年又因為拒絕WADA飛行藥檢引起軒然大波，當時孫楊還指使保鑣破敲破血液樣本，不過FINA調查後認為WADA藥檢人員不符合程序，認定孫楊沒有問題，得以出賽今年的世錦賽。
 

關鍵字： 世泳賽孫楊德路卡
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