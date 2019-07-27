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中職／扛業餘招牌！吳昇峰調時差　「沒有藉口全力以赴」

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▲▼中華職棒明星賽,星光大道,吳昇峰。（圖／記者季相儒攝）

▲中華職棒明星賽,星光大道,吳昇峰。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／新莊報導

中華職棒30年明星賽將在27日進行首場比賽，業餘強投吳昇峰史無前例的進入明星賽陣中，將代表中華隊在首場出賽。中華隊總教練洪一中也透露，將會讓吳昇峰在第二任就上場投。吳昇峰賽前受訪表示，「雖然還有時差，但是既然代表業餘來到這裡，就要做出最好的一面！」

去年亞運國手吳昇峰目前效力於合庫，是業餘著名強投。洪一中在26日記者會就表示首戰就讓吳昇峰登板。今天賽前吳昇峰說：「洪總跟我擔任第二任投手，預計是投3局，如果可以投更長那更好。」

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吳昇峰本週才代表中華隊打完港口盃從荷蘭歸國，目前還在調整時差，對此他表示，「沒有太多時間去看明星隊打者的影片，因為都在調時差，不過我都代表業餘來到這裡了，就要拿出最好的一面，沒有藉口！」

▲▼2018雅加達亞運,棒球,吳昇峰。（圖／記者李毓康攝）

▲吳昇峰是2018雅加達亞運中華隊一員。（圖／記者李毓康攝）

今年的明星對抗賽，有別於過往，採用中華培訓隊的方式組成一隊交手中職明星，吳昇峰被選訓委員挑進中華代表隊，也有機會讓他成為年底12強中華隊的一員。吳昇峰談到競爭12強名單時，直言：「當然會期待能夠打12強，不然也不會來到這裡。」

關鍵字： 中華職棒明星賽中華隊12強吳昇峰
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