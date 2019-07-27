U12世界盃／台灣首座少棒室內牛棚　金相燁：韓國沒有

▲亞太國際棒球村少棒主球場的室內牛棚及打擊練習場。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃啟用新的亞太國際棒球村少棒球場，韓國隊總教練金相燁認為，「雖然看起來還沒完工，但整體設施不錯。」尤其少棒球場還擁有是內牛棚，金相燁說，「韓國都沒有。」

金相燁表示，「可能是因為還沒完工多久，要再改進的地方是草地，優點的部分，羨慕台灣建造少棒球場，看起來有些尚未完工的地方，只要完工之後，會是很棒的球場。」至於室內牛棚部分，「看起來是還沒完工，若完工的話，會是很棒的訓練設施。」

請繼續往下閱讀...

▲亞太國際棒球村少棒主球場的球員更衣室。（圖／記者楊舒帆攝）

亞太國際棒球村部分設備仍受到使用的教練稱讚，除了室內牛棚之外，還有設置球員專屬休息室、淋浴間、教練室及防護室。韓國舉辦LLB少棒亞太區賽，是使用華城棒球場，當地總共有8塊場地形成棒球園區，據上個月前往參賽的中華隊總教練紀順彬透露，「華城主球場沒有室內牛棚。」

古巴總教練則羅德里培茲（Roriguez Palacios Raul）則說，「雖然因為上週下大雨，還有蟲的問題有些影響草皮，但整體而言是設備不錯的球場。」

▲亞太國際棒球村少棒主球場，一樓平面圖。（圖／記者楊舒帆攝）