藍鳥交易史卓曼點名大物　指定洋基內野新星托瑞斯

▲洋基游擊大物托瑞斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

藍鳥王牌史卓曼（Marcus Stroman）極有可能在731大限前被交易，在多支球隊的關注下，洋基也展露強烈的交易興趣。不過根據大聯盟記者霍區（Bryan Hoch）報導，藍鳥在交易談話中點名了洋基的內野手托瑞斯（Gleyber Torres），讓條紋軍團打了退堂鼓。

報導中指出，洋基雖然鎖定史卓曼已久，多次派出球探現場觀看先發，不過藍鳥並不想輕易送走這位王牌，不僅指定洋基送上托瑞斯，還要投手潛力賈西亞（Deivi Garcia）。霍區指出，洋基沒有打算一次將兩人打包，可能把目標移至老虎先發波伊德（Matthew Boyd）。

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洋基在2016年交易後援查普曼（Aroldis Chapman），從小熊換來內野大物托瑞斯，他在洋基農場系統培育2年，於去年登上大聯盟，繳出漂亮成績單，在美聯新人王票選排行第3名。今年94場出賽，打擊三圍.294/.360/.511，擊出20支全壘打，有望突破上季的24轟創生涯新高，整體打擊數據比去年還要更好。

雖然托瑞斯並不在洋基的交易包裹當中，放人意願也不高，但總管凱許曼（Brian Cashman）為了完成交易，不排除送出自家農場潛力，「我不會說任何人都是不可觸碰的，但我只想說部分球員更為實際。」

史卓曼先前曾在受訪中表達出想要回到家鄉紐約打球，流露出想要為洋基效力的意願，但也有消息指出，藍鳥不一定會交易，計劃向他提出延長合約，但這項消息很快被他本人反駁，稱藍鳥開季至今從未有任何談約動作。

根據《The Athletic》記者歐布萊恩（David O’Brien）報導，藍鳥向有意交易史卓曼的球隊開出條件，要求得到類似去年光芒交易王牌亞契（Chris Archer）時所獲得的包裹，除了農場潛力之外，最好一同獲得大聯盟即戰力。

▲藍鳥王牌史卓曼。（圖／達志影像／美聯社）