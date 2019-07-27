運動雲

>

藍鳥交易史卓曼點名大物　指定洋基內野新星托瑞斯

ETtoday運動雲

▲托瑞斯（Gleyber Torres）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基游擊大物托瑞斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

藍鳥王牌史卓曼（Marcus Stroman）極有可能在731大限前被交易，在多支球隊的關注下，洋基也展露強烈的交易興趣。不過根據大聯盟記者霍區（Bryan Hoch）報導，藍鳥在交易談話中點名了洋基的內野手托瑞斯（Gleyber Torres），讓條紋軍團打了退堂鼓。

報導中指出，洋基雖然鎖定史卓曼已久，多次派出球探現場觀看先發，不過藍鳥並不想輕易送走這位王牌，不僅指定洋基送上托瑞斯，還要投手潛力賈西亞（Deivi Garcia）。霍區指出，洋基沒有打算一次將兩人打包，可能把目標移至老虎先發波伊德（Matthew Boyd）。

請繼續往下閱讀...

洋基在2016年交易後援查普曼（Aroldis Chapman），從小熊換來內野大物托瑞斯，他在洋基農場系統培育2年，於去年登上大聯盟，繳出漂亮成績單，在美聯新人王票選排行第3名。今年94場出賽，打擊三圍.294/.360/.511，擊出20支全壘打，有望突破上季的24轟創生涯新高，整體打擊數據比去年還要更好。

雖然托瑞斯並不在洋基的交易包裹當中，放人意願也不高，但總管凱許曼（Brian Cashman）為了完成交易，不排除送出自家農場潛力，「我不會說任何人都是不可觸碰的，但我只想說部分球員更為實際。」

史卓曼先前曾在受訪中表達出想要回到家鄉紐約打球，流露出想要為洋基效力的意願，但也有消息指出，藍鳥不一定會交易，計劃向他提出延長合約，但這項消息很快被他本人反駁，稱藍鳥開季至今從未有任何談約動作。

根據《The Athletic》記者歐布萊恩（David O’Brien）報導，藍鳥向有意交易史卓曼的球隊開出條件，要求得到類似去年光芒交易王牌亞契（Chris Archer）時所獲得的包裹，除了農場潛力之外，最好一同獲得大聯盟即戰力。

▲史卓曼（Marcus Stroman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲藍鳥王牌史卓曼。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 藍鳥洋基史卓曼托瑞斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

熱門新聞

林書豪成莫斯科中央陸軍頭號目標　這隊剛簽下前國王中鋒庫佛斯

洋基機會渺茫　大都會交易「雷神」看上雙城2大物

中職／相撞喘不過氣　陳鏞基：胡金龍爬過我身體摸壘包

U12世界盃／中華攻破古巴側投火球男　教頭：抗壓好

痛宰世仇洋基有信心　紅襪總裁：我們不需太多補強

中職／林承飛站在捕手前方　洪總：怎麼有阻擋路徑？

讀者回應

﻿

最新新聞

1看好江國豪　王建民：投球有角度

2藍鳥交易史卓曼　指定洋基托瑞斯

3組最好團隊　王建民點頭加中華隊

4黃暐傑2局飆4K　單局被盜壘3次失2分

5兄弟再簽新洋投！4年大聯盟資

熱門新聞

1林書豪成莫斯科中央陸軍頭號目標

2大都會交易雷神　看上雙城2大物

3陳鏞基喘不過氣：胡金龍爬過我摸壘包

4開幕戰攻破古巴　獲勝關鍵在抗壓

5痛宰洋基　紅襪：我們不需太多補強

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

【中職Highlight】瑞安6局無責失好投　統一8比1擊敗富邦中止4連敗｜7/25　 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

林書豪坦承擔心回不了NBA　最大夢想是和弟弟林書緯同隊搭檔

【中職話題】大器晚成　詹子賢揮出身價

包林傑7局無失分飆7K　富邦1比0完封統一｜7/24 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

韓爬過的樹5小時後全是「發泡劑」　像土黃毒瘤...他提3點危害：誇張

國安私菸案蔡英文稱「長期陋習」 韓國瑜轟：領導能力絕對有問題

「覺得爸爸好還是媽媽好？」　超萌雙胞胎回答...大S驚：超成熟！

驚！高雄燕巢區自來水管突爆裂　水柱狂噴...炸出「2公尺深大天坑」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366