洋基機會渺茫　大都會交易「雷神」看上雙城2大物

▲大都會改變心意，決定交易「雷神」辛德賈德。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大都會決定交易「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard），根據《明星論壇報》最新消息指出，雙城農場排名前2的大物正被大都會鎖定，意味著假若洋基給不出更優渥的交易包裹，估計將在「雷神」交易爭奪戰中失利。

自從辛德賈德消息傳出後，吸引多支球團的目光，如果雙城決定投入這場交易爭奪戰，勢必要付出極大的代價。報導中指出，大都會看上農場頭號游擊手路易斯（Royce Lewis）和外野手柯里洛夫（Alex Kirilloff）。目前路易斯在全大聯盟農場排名第7，而柯里洛夫則是排名第11位。

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雖然大都會鎖定雙城農場兩名潛力大物，但雙城球團仍在評估這筆交易。《明星論壇報》記者尼爾（La Velle E. Neal III）近一步表示，雙方目前暫時還沒有更深入的交易談話。

「雷神」在交易市場詢問度高，除了雙城隊之外，包括洋基、教士、釀酒人和海盜隊，特別是洋基更派出球探現場觀看。只是大都會已經表明想要潛力大物，洋基農場確實難以滿足需求，若想要促成交易必須要拿出更多好貨。

就目前狀態來看，雙城兩名潛力雖符合大都會球團的要求，不過擁有全大聯盟最優渥農場的教士隊，也被認為是最大的競爭者之一，像是內野手烏里亞斯（Luis Urias）、外野手雷耶斯（Franmil Reyes）和蘭佛洛（Hunter Renfroe）等農場潛力都可能是交易籌碼。

26歲的辛德賈德本季20場先發出賽，主投126.2局丟出126次三振，拿下7勝5敗、防禦率4.33、WHIP值1.26，其中防禦率和WHIP皆寫下生涯最差。而他將於2021年球季後成為自由球員。