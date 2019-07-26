U12世界盃／隊長黃天賜關鍵一擊　中華1局1比0古巴

▲U12中華隊陳楷升。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃少棒於26日展開，中華隊首戰將在晚間6點半對上世界排名第5、僅次中華隊一名的古巴，派出陳楷升擔任先發主投，黃天賜適時安打攻下1分，1局結束中華隊1比0領先。

中華隊先發投手陳楷升1局上就發揮速球優勢，飆出116公里速球，對古巴開路先鋒羅德里格茲飆出三振，然後接連2棒都敲滾地球出局，演出3上3下。

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中華隊1局下進攻，首棒江宗駿被三振，第2棒葉弘仁纏鬥到滿球數，選到保送上壘並且盜壘成功上二壘，第3棒陳楷升敲出投手前滾地球，將跑者推進上三壘，第4棒黃天賜敲出穿越一、二壘安打，送回中華隊第1分，許子承遭到三振。

中華隊先發名單：

CF 江宗駿

SS 葉弘仁

P 陳楷升

3B 黃天賜

1B 許子承

C 江庭毅

LF 張耀允

RF 余硯誠

2B 吳翊睿

古巴先發名單：

SS 羅德里格茲(Johan Rodriguez)

3B 克魯茲(Alejandro Cruz)

P 普烈托(Alejandro Prieto)

C 奧柯斯塔(Yeison Acosta)

1B 賽斯(Christian Saez)

RF 佩卓(Pedro Danguillecourt)

LF 桑多瓦爾(Marlon Sandoval)

CF 巴提斯塔(Mailon Batista)

2B 費蘭(Dulieski Ferran)