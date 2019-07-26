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CBA夏聯／戲劇性2.8秒進OT　台啤啞火11分不敵山東

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▲台啤黃聰翰、富邦勇士許晉哲、張宗憲。（圖／籃協提供）

▲黃聰翰攻下全隊最佳15分仍無法幫助台啤取勝。（圖／籃協提供）

記者張曜麟／綜合報導

長三角CBA夏季聯賽進入第2天的賽程，台啤在對戰山東的比賽，雙方全場都緊咬比分，四節打完仍戰成平手，進入延長賽後，山東才開始加強火力，打出一波8比3的小高潮，最終台啤無力反擊以75比86吞下2連敗。下一場台啤將於26日下午4點隊戰江蘇肯帝亞。

上半場開打，雙方進攻效率皆不高，都不斷打鐵，不過山東的攻勢仍略居上風，但憑藉最後階段王子綱命中三分彈，幫助台啤在首節追至6分差落後。進入次節後，簡佑哲與對手互飆三分，無奈台啤進攻點仍較少，山東依舊牢牢穩固領先，半場打完山東仍以35比30領先。

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帶有5分優勢到下半場的山東，卻在進攻端大當機，讓台啤打出一波9比0攻勢，瞬間將比數反超至39比35，而山東則靠著楊越製造犯規站上罰球線才打破得分荒，隨後兩隊開始互換領先，在最後時刻一越接到隊有助攻命中壓哨上籃，幫助山東帶著2分領先進入末節。

進入決勝節台啤又立刻打出7比1攻勢，再次握有4分領先，直到最後2.8秒台啤仍以68比68領先，握有最後一擊的山東，交給賈誠執行，儘管未能命中，但他成功製造出罰球機會，不過同時間山東主帥也被吹了技術犯規，王子綱技術罰球命中後，賈誠的罰球也都命中，兩隊就以戲劇性的70比70進入延長賽，到了延長賽，山東靠著陶漢林爆扣帶隊打出8比3小高潮，就此穩固領先，加上台啤最後幾波進攻都未能命中，最終台啤就以75比86輸球。

全場山東一共5人得分上雙，其中賈誠17分、14籃板、3助攻是全隊最佳，台啤方面則有4人得分上雙，黃聰翰15分、3籃板；王皓吉14分，是全隊最佳2人。

▲上季SBL冠、亞軍富邦、台啤受邀參加本屆CBA夏季聯賽。（圖／取自富邦、台啤粉絲專頁）

▲台啤苦吞2連敗，下一場將對決江蘇。（圖／取自台啤粉絲專頁）

關鍵字： CBA夏季聯賽台灣啤酒山東
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