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亞洲國際花滑經典賽臺北站被取消　體育署：將表達抗議提申復

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▲▼ 亞洲國際花式滑冰經典賽臺北站取消　ISU認我國目前不適合辦理 。（圖／翻攝中華民國滑冰協會 官網）

▲亞洲國際花式滑冰經典賽臺北站被取消。（圖／翻攝中華民國滑冰協會官網）

體育中心／綜合報導

亞洲國際花式滑冰經典賽臺北站原先預計在10月30日至11月3日主辦，國際滑冰總會（ISU）卻認定我國目前不適合辦理取消。對此體育署回應，請滑冰協會應循管道向ISU表達抗議並提出申復，瞭解ISU取消本賽事之決策過程與具體事由。

亞洲國際花式滑冰經典賽原先預計今年10月30日至11月3日將在臺北舉辦臺北站，地點在臺北小巨蛋副館冰上樂園，包括臺北小巨蛋官網都已經公布相關資訊，沒想到卻傳出被取消。中華民國滑冰協會23日在官網公告，本會於2019年7月22日下午21時收到ISU國際滑冰總會來信決定取消。

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中華民國滑冰協會寫道，「國際滑冰總會來信表示：因國際情勢關係我國目前不適合辦理國際滑冰賽事，故ISU理事會決議取消台北10月30日至11月3日主辦之亞洲經典賽，改由香港協會主辦，照原訂日期於中國東莞辦理。」此消息一出引發外界譁然。

對此體育署24日提到，有關中華民國滑冰協會(以下簡稱滑冰協會)接獲國際滑冰總會 (International Skating Union，簡稱ISU) 通知取消「2019年亞洲國際花式滑冰經典賽-臺北站」，說明如下：

（一）為瞭解最新情況，體育署於7月24日上午請滑冰協會吳奕德秘書長至本署進行相關說明。吳秘書長表示，ISU於3月底在官方網站行事曆公告本賽事將於10月底在臺北舉辦，惟於7月22日臨時接獲ISU通知並更新官網資訊，改由中國香港協會於原訂時間在中國東莞舉行。

由於事發突然，該會立即著手進行處理所有簽約廠商解約後續事宜，未及於第一時間與體育署共同研商，並引起外界諸多聯想，甚感抱歉，已於24日下午發布聲明稿，對外加強說明。

（二）體育署請滑冰協會應循管道向ISU表達抗議並提出申復，瞭解ISU取消本賽事之決策過程與具體事由，以維護我國參與國際組織之平等會員權益。滑冰協會向來積極履行會員義務，尤其是我國近年曾獲ISU授權辦理多項賽事，實績有目共睹，包括ISU四大洲花式滑冰錦標賽 (2011年、2014年、2016年及2018年)、世界青年花式滑冰錦標賽 (2017) 等。

（三）為協助滑冰協會進行申復，體育署訂於7月26日邀集外交部、中華奧會等相關單位代表及學者專家，就本案後續因應對策共同研商，並提供必要之行政協助，共同捍衛國家尊嚴。

關鍵字： 亞洲國際花滑經典賽臺北站體育署
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