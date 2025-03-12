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古林睿煬直球威力驚人！羅德打者斷棒　捕手驚呼：太誇張、罕見

▲古林睿煬。（圖／截自日本火腿官方IG）

▲古林睿煬。（圖／截自日本火腿官方IG）

記者楊舒帆／綜合報導

日職日本火腿隊新洋投古林睿煬在11日對羅德隊的熱身賽迎來實戰初登板，展現出「火球男」的壓制力。還讓羅德老將斷棒，讓捕手伏見寅威直呼太誇張。

此役他最快投出153公里剛速球，僅用11球完美封鎖對手，完成1局三上三下，展現去年台灣職棒MVP的身手。

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古林睿煬6局登板擔任第3任投手，首球就投出153公里的剛速球，直接讓中村奨成的球棒斷裂，形成投手前直擊球遭接殺。接著，他讓岡大海擊出一壘飛球，最後讓上田希由翔擊出二壘滾地球，成功完成無瑕疵的1局，直球壓制力十足。

根據日媒《Daily》報導，賽後，日本火腿監督新庄剛志對這位來自台灣的剛腕投手表示肯定，「他投得很開心，這讓我很高興。從打者的角度來看，他的球速比測速槍顯示的還快，應該會讓對手感到壓迫感。」

日媒《Sponichi》則提到，投手教練加藤稱讚古林睿煬的直球，「感覺像『轟』的一聲來的球」。接捕的伏見寅威更是驚呼：「太誇張了！他的直球非常強勁，球在本壘板前會突然加速延伸，這種球路的投手相當罕見！」日前伏見寅威來台交流時，受訪提到古林睿煬的印象，就曾說過，「沒看過球沒看過上竄這麼多。」

古林睿煬擁有最快157公里的剛速球，在台灣主要擔任先發投手，但目前球隊仍在觀察他適合擔任先發或後援的角色。對此，他表示：「目前身體狀態相當不錯，球速應該還能再提升。」

關鍵字： 棒球古林睿煬火腿隊日本職棒台灣投手

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