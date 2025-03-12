「7年前就該來！」道奇CEO憶大谷翔平加盟秘辛：不要再犯同樣的錯

▲道奇二刀流巨星大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊明星大谷翔平，被指責犯下了一個「意想不到的判斷失誤」。道奇隊的執行長（CEO）凱斯頓（Stan Kasten）在接受當地媒體《道奇國度》（Dodgers Nation）的採訪時，揭露了大谷在去年加盟時的一則爆笑插曲。

該媒體於12日（台灣時間）公開的影片中，記者麥凱恩（Doug McKain）向凱斯頓提問：「翔平來到這支球隊已經過了一年，當時他剛加入時，有什麼是你之前不知道的嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

凱斯頓回答，「我一直都認為，對翔平來說，道奇隊是最適合他的球隊。我們早在7年前就曾經試圖與他簽約。」他強調道奇隊長期以來一直渴望得到大谷。

此外，凱斯頓還透露，在與大谷見面的談判席上，他開玩笑地對大谷說：「如果你7年前就與我們簽約，你的人生會更好。不要再犯同樣的錯誤了！」當時大谷聽到這句話也笑了起來。凱斯頓表示：「這不是一場賭博醜聞，而是一場徹頭徹尾的詐欺事件。翔平是這場騙局的受害者。當翻譯的障礙被移除後，一切變得更加透明。他開始表現出自己的個性，也能以更直接的方式與我們對話。」

接著，凱斯頓繼續說道：「（結果而言）我們得以發現，他是一個幽默感十足的人。這是以前看不到的面貌。他在球隊內是一位備受喜愛的球員。此外，球隊裡最強的球員，竟然也是最努力的球員，這是非常罕見的。現在正是成為道奇迷的好時機。」

凱斯頓對於大谷翔平的完美人格大加讚賞，強調他的幽默感和職業精神，使他成為一名獨一無二的球員。