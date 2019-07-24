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馬大偉解盤／紅襪@光芒 「拆」莊 買紅襪

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▲▼2018世界大賽G2，紅襪，普萊斯（David Price）。（圖／達志影像／美聯社）

▲普萊斯。（圖／達志影像／美聯社）

馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

台灣運彩美國職棒大聯盟7月25日單場賽事，由波士頓紅襪作客坦帕灣光芒，目前運彩盤口開出光芒讓分、大小7.5分。

先發投手分析

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光芒先發莫頓(Charlie Morton)目前11勝、2.61防禦率都高居全隊第1，堪稱光芒王牌。本季對紅襪兩場，12局掉5分防禦率3.75。

紅襪派出普萊斯(David Price)，防禦率3.61算是陣中最穩定先發，上場雖對金鶯被打爆，不過他老兄反彈力不錯，上次爆掉後，接下5場失分都不超過2分。本季對光芒3場，防禦率2.65。

莊家思維分析

前兩戰都是紅襪拿下勝利，在勝率上也超越光芒，爬上美聯東區老2。系列賽最終戰，目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場紅襪賠率為2.05，認為紅襪勝率約48%，算是正常盤。

今日推薦 : 「拆」莊，買紅襪不讓分。

今日選擇「拆」莊理由 :

光芒沒什大牌明星，靠團隊戰力，本季一直都維持在美聯前段班，但最近已出現疲態，連續3個系列賽都敗多於勝，對洋基1勝3負、白襪1勝2負，問題在火力不足。且明紅襪先發普萊斯生涯對老東家很有一套，過去3季11次出賽防禦率2.97。紅襪本季最會打第3戰，27場拿下21勝，看好紅襪橫掃對手。

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關鍵字： 馬大偉解盤紅襪光芒
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