中職／游霆崴遭猿打爆鬥志不減　「下次討回來」

▲富邦悍將游霆崴。（圖／記者季相儒攝）



記者黃詩崴／新莊報導

富邦悍將投手游霆崴21日先發交手Lamigo桃猿，僅投1.1局就失掉7分都是自責分，吞下生涯首敗。游霆崴首度先發面對桃猿就慘遭滑鐵盧，賽後他看了錄影帶檢討後，發現主因是對關鍵球的掌握度過低。雖然吞下生涯第一次慘敗，但是游霆崴仍保鬥志，期待下一次再度面對暴力猿打線，希望可以討回來。

游霆崴生涯首度以先發面對桃猿，主投1.1局，被敲8支安打其中包含藍寅倫的一發首局首打席全壘打，失掉7分都是自責分，也讓他吞下本季首敗。今天他談起那場敗仗，「結果相當不理想，但是細看內容，絕大多數球都有到自己想要的位置，不過在決勝球的失投太多，再加上桃猿打線把握度又相當高。」

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面對生涯最慘烈的戰役，游霆崴賽後透過錄影帶由教練幫他分析原因，主要是在處理關鍵球上，過於用力，因此導致動作跑掉，失投球也就此產生。游霆崴開局被藍寅倫轟出首局首打席全壘打，這也是他生涯的第一次，他談起那球，「當下要投出去的時候滑掉了，球就這樣被他擊出去。」

▲游霆崴期待下次面對桃猿。（圖／記者林敬旻攝）



雖然被暴力猿狂轟濫炸，但不減游霆崴的鬥志，他說，「不管怎樣一定會對到的，我也會重新擬定對他們的交戰策略，並且改善這次的缺點，希望下次可以從他們身上討回來！」