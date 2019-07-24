坦圖+布朗重點培養非賣品　是波士頓的雷納德+PG

▲坦圖、布朗是綠衫軍全力培養新星。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

綠衫軍今夏陣容大幅變動，不僅厄文(Kyrie Irving)離隊，就連霍佛德(Al Horford)、羅齊爾(Terry Rozier)也都出走，不過他們也補進了華克(Kemba Walker)，陣容雖然不及上季豪華，但仍保有一定競爭力，而今年最轟動的組合，無非就是雷納德(Kawhi Leonard)與喬治(Paul George)去快艇聯手，對於這樣的情況，塞爾提克的高層就表示他們也有自己的雷納德+PG組合。

快艇今年默默的搶下雷納德以及喬治，成為聯盟最可怕後場組合之一，現在聯盟也開始流行「雙核心」陣容，當然就連塞爾提克也不意外，雖然補進了華克以及原先的海沃德，但他們也不斷在全力培養坦圖(Jayson Tatum)以及布朗(Jaylen Brown)這2名潛力新星。

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近期綠衫軍高層接受訪問，被問及現在的陣容，對此表示，「每個人都喜歡雷納德和喬治做為後場2人組。但我認為我們自己的版本(坦圖和布朗)正在波士頓成長；這需要幾年的時間發展，但這些球員都是明星，而且心中只想要打比賽和贏球。」

其實坦圖和布朗這兩名超級新星在聯盟中都有許多球隊在追求，不過塞爾提克總管安吉卻一直在保護他們，就是不願將這兩人送出去，可見對於他們未來的發展性，綠衫軍有非常高的期待。新賽季坦圖以及布朗有可能都會以先發出賽，若在休賽季期間能再次成長，塞爾提克新賽季依然能成為東區強權之一。

▲雷納德、喬治成為聯盟最可怕後場組合之一。（圖／翻攝自TNT Twitter）